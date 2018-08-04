Binaların cephelerinin birbirine uyumlu kaplanması, boyanması, klima yerlerinin düzenlenmesine kadar pek çok değişiklikle görüntüleri güzelleşecek. Pilot bölge olarak belirlenen Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde 22 yapı üzerinde uygulama başladı. Cephe düzenlemesi ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından bina sahipleri ile yapılan görüşmeler sonrasında, Başiskele Belediyesi’nin kurumsal kimlik çalışmasında belirlenen renkler estetik ve uyumlu bir şekilde cephelerde uygulanıyor. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında klimalar da kurumsal desenli metal malzeme ile kaplanıyor.
Bugün 14:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:25 TSİ )
Başiskele’de, kentsel tasarım projesi başladı
Başiskele’de binaların fiziki görünümlerini iyileştirecek ‘Kentsel Tasarım Projesi’ başladı.
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Bugün 14:23 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz