Başiskele’de, kentsel tasarım projesi başladı

Binaların cephelerinin birbirine uyumlu kaplanması, boyanması, klima yerlerinin düzenlenmesine kadar pek çok değişiklikle görüntüleri güzelleşecek. Pilot bölge olarak belirlenen Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde 22 yapı üzerinde uygulama başladı. Cephe düzenlemesi ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından bina sahipleri ile yapılan görüşmeler sonrasında, Başiskele Belediyesi’nin kurumsal kimlik çalışmasında belirlenen renkler estetik ve uyumlu bir şekilde cephelerde uygulanıyor. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında klimalar da kurumsal desenli metal malzeme ile kaplanıyor.