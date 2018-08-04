Darıca Balyanoz Koyu çalışmalarına devam ediliyor

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Bayramoğlu Mahallesi'nde bulunan Balyanoz Koyu'ndaki çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Karabacak, sahillerde devam ettirdikleri çalışmalarla vatandaşlara buralardan yararlanma imkanı sağladıklarını belirtti. Karabacak, projenin bitmesiyle bölgede yeni bir yaşam alanı oluşacağını belirterek, "Özellikle Bayramoğlu, Piri Reis ve Emek mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarımıza yürüme mesafesinde olacak. İçerisinde sosyal tesisler, kafeteryalar, spor alanları, çocuklara yönelik parklar, dinlenme alanları bulunacak. Projemizin altyapı çalışmaları tamamlanarak üstyapı çalışmalarına geçilmiş durumda. Burada devreye sokacağımız yeni bağlantı yollarıyla birlikte bölgenin çehresi değişecek. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.