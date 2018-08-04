Kocaeli'de 1 yılda kaç çocuk kayboldu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi 'nin TÜİK verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre 2017 yılında hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri/vatandaş tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen yani kaybolan çocuk sayısı 11 bin 563 olarak açıklandı. Bu çocuklardan 273’ü erkek çocuk ve 108’i kız çocuğu olmak üzere 381 yabancı uyruklu çocuk kayboldu.

KAYIP ÇOCUKLARIN %72'Sİ 15-17 YAŞ ARALIĞINDA

TÜİK’in 2017 verilerine göre; kayıp 11 bin 563 çocuğun 5 bin 756’sını kız çocukları oluşturuyorken 5 bin 807’sini erkek çocuklar oluşturuyor. 11 yaş ve altı kayıp kız çocuğu sayısı 216 iken, 15-17 yaş arası kız çocuğu sayısı ise 4 bin 121 oldu. Yani kayıp 5 bin 756 kız çocuğunun yüzde 72’sini 15–17 yaş aralığındaki kız çocukları oluşturdu.

İLİMİZDE 362 ÇOCUK KAYBOLDU

Kocaeli ise en fazla çocukları kaybolduğu illerin içinde yer alıyor. TÜİK verilerine göre, Kocaeli’de 2017 yılı içinde 362 çocuk kayboldu. Bu çocukların 171 kız çocuğu, 191’i ise erkek çocukları oldu. Kocaeli’de kaybolan 171 kız çocuğunun 6’sının yaşının 11’den az olduğu belirtildi. Kız çocuklarının 46’sının yaşı 12 ile 14 arasında, 119’unun yaşı ise 15 ile 17 arasında olduğu belirtildi. Kaybolan bu çocukların ne kadarının bulunduğu ile ilgili ise bir bilgi elde edilemedi.