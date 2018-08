Eryarsoy’un makamı boş kalmıyor

Bir süre önce yapılan görevlendirme ile resmen AKP İl Başkanlığı’na atanan Abdullah Eryarsoy’a tebrik ziyaretleri sürüyor. Eryarsoy, son olarak geçtiğimiz günlerde İzmit’in yeni sivil toplum kuruluşlarından Genç İzmitliler Platformu yöneticilerini makamında ağırladı. Platform başkanı Samet Şengöz, beraberindeki kalabalık bir heyetle birlikte Eryarsoy’u ziyaret etti.

“ŞEHRİMİZ İÇİN BİR ARAYA GELDİK”

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’u göreve atanması dolayısıyla tebrik eden ve başarılar temennisinde bulunan platform başkanı Samet Şengöz, “Başkanımızın güler yüzü ve samimiyeti kentin ihtiyaç duyduğu bir şey. Kendisinin bu yaklaşımı bizlere de sıcaklık veriyor. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bizler Genç İzmitliler Platformu olarak sivil toplum hayatına ve şehrimize katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Platform olarak her renkten ve sosyal dokudan kişileri bünyelerinde barındırdıklarını dile getiren Şengöz, “Bu yüzden farklı ve demokratik bir yapıdayız. Bizim platformumuzu en güzel kılan şey budur. Her görüşten, her renkten kişiler olarak şehrimiz için bir araya geldik. Bundan sonra yine güzel hizmetler yapacağız. Sizlerin de sunacağı manevi destek bizim için çok önemlidir” diye konuştu. Şengöz, konuşmasının sonunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

DESTEK SÖZÜ VERDİ

Konukları ile yakından ilgilenen AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ise, “Samimi iyi niyet dilekleri bizlere çalışma şevki veriyor. Gençler bizim gururumuz ve umudumuzdur. Platformun çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gurur vesilesi olacak işler yapıyorsunuz. Gençliğin enerjisini bu şekilde doğru ve olumlu kullanmasını özel buluyorum. Manevi anlamda her zaman yanınızda olacağız” açıklamasında bulundu.