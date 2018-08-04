Ayyıldız: ABD’nin haydutluğuna asla prim verilmemelidir

Alınan bu kararı protesto ettiklerini dile getiren il temsilcisi Ayyıldız, ülke olarak bu tür tehditlere karşı atılacak her karşı adımı destekleyeceklerini belirtti ve, “ABD’nin bu haydutluğuna prim tanınmamalıdır” dedi.

“ABD SAVAŞ İSTİYOR”

Türkiye’nin bu tür aptalca tehditlerle hizaya getirilecek bir devlet olmadığına vurgu yapan Ayyıldız, “ABD, Kudüs’ü başkent olarak tanıması, İran ve Türkiye ile gerilim siyasetinin uygulamaya konulması ile Ortadoğu’da açıkça savaş kışkırtıcılığı yapmaktadır. Rahip Andrew Brunson’un yargılanmasının bahane edilerek yapılan açıklamalar düşmanca bir yaklaşımdır. ABD’nin hedefi Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmektir. Orta Asya’dan başlayıp Ortadoğu üzerinden Afrika içlerine uzanan hat üzerinde; İslam dünyasında radikalleşmeyi sağlamak, kanlı eylemler düzenlenmesini örgütleyerek batı dünyasında İslamofobiyi canlı tutmaktır” dedi.

“KARŞI HAMLEDE BULUNULMALI”

Türkiye’nin sınırları içerisinde kanunlara aykırı faaliyet gösteren Rahip Brunson’u hukuk içinde yargılama hakkına sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Ayyıldız, şöyle konuştu: “Rahip Brunson olayında ABD yetkililerinin tavrı Türkiye’nin iç işlerine müdahaledir. Türkiye tam bağımsız bir hukuk devletidir. Güçlü olmak hiçbir devlete haydutluk hakkı vermez. ABD’nin haydutluktan vazgeçmemesi halinde başta ekonomik olmak üzere her türlü ambargo gündeme getirilmeli, ilişkiler dondurulmalı, mütekabiliyet çerçevesinde cevap verilmelidir.”