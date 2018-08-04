Arzu Erkan: Emperyalizme dur diyelim

Alınan yaptırım kararının kabul edilemez olduğunu belirten il başkanı Erkan, ABD ve Trump hükümeti ile Türkiye ve bölge halklarının ortak hiçbir çıkarının olamayacağını, yaptırımların derhal durdurması, Türkiye’den ve bölgeden elini çekmesi gerektiğini dile getirdi.

“GERİLİM DAHA DA ARTACAK”

Arzu Erkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Erdoğan ve hükümeti uzun süredir Trump ve ABD yönetimiyle Rahip Brunson’un serbest bırakılması üzerinden pazarlıklar yapıyor. Bu pazarlıklar temelinde Brunson’un tutukluluğu ev hapsine dönüştürülmüştür. Ancak bu sorunu çözmemiş ve ABD yönetiminin yaptırım kararlarıyla bir siyasi krize dönüşmüştür. ABD Hazine Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ilişkin almış olduğu yaptırım kararı Trump ve Erdoğan hükümeti arasındaki gerilimin artarak süreceğini göstermektedir.”

ERKAN’DAN MÜCADELE ÇAĞRISI

“ABD’nin yaptırım kararları elbette ki kabul edilemez. Ancak Erdoğan ve başkanı olduğu hükümetin ABD’nin bu yaptırım politikaları üzerinden estirmeye çalıştığı antiemperyalist rüzgâr ise gerçekte, işbirlikçi pazarlıklarla şişirilmiş bir balondan ibarettir. ABD devleti ve Trump hükümeti ile Türkiye ve bölge halklarının ortak hiçbir çıkarı olamaz. Bu politikaların asıl faturasını Türkiye ve bölge ülkelerinin Türk, Kürt, Arap bütün milliyetlerden sömürülen ve ezilen halkları ödüyor. İşçi ve emekçi halk kitlelerini bu faturayı ödemeyi reddetmeye çağırıyoruz. Eğer bir bedel ödenecekse bunu gerçek bir antiemperyalist mücadele yolunda ödenmelidir.”