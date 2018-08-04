Dini Yüksek İhtisas Merkezi şekilleniyor

Merkez tamamlandığında alanında uzman din adamlarının yetiştirileceği bir mekan olacak. Dini Yüksek İhtisas Merkezi, ilahiyat fakültesinden sonra din adamlarına master ve doktora seviyesinde eğitim verecek.
9 DERSLİK BULUNACAK
Yapının zemin katı üst meydandan binaya giriş şeklinde yapılacak. Zemin katta 9 derslik bulunacak. 3 adet çalıştay bölümünün yer alacağı zeminde bekleme salonu ve idari birimler planlandı. Yapının birinci katında kütüphane, 11 adet sınıf ve 6 adet çalıştay bölümü olacak.
KONFERANS SALONU
4 kat şeklinde inşa edilen yapının birinci bodrum katına alt meydandan giriş olacak. Bodrum katta mutfak, yemekhane, 8 adet öğretim görevlisi odası, öğretmen odası, bilgisayar odası ve kantin bulunacak. İkinci bodrum katında sığınak, 330 kişilik konferans salonu, mekanik ve elektrik teknik odalar bulunacak. Çatı alaturka kiremit kaplama yapılacak. Cephede yüksek dayanımlı beton malzeme kullanılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz