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Gebze’de 4 mahallede semt pazarları kapatıldı

Gebze Belediyesi’nin önceki gün yapılan meclis toplantısında dört ayrı mahallede kurulan semt pazarlarının kapatılmasına, iki mahallede ise yeni kapalı pazar yeri kurulmasına karar verildi.

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Gebze Belediye Meclisi’nin ağustos ayı olağan oturumu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan meclis toplantı salonunda, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşti. Toplantı bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ve yoklama ile başladı. Ağustos ayı meclis oturumunda önerge ile dahil edilen madde ile birlikte toplam 22 madde görüşülerek karara bağlandı.

PAZARLAR KAPATILIYOR

Toplam 22 maddenin görüşüldüğü mecliste Osman Yılmaz Mahallesi ve Hacı Halil Mahallesi’nde cuma günleri, Yenikent Mahallesi'nde cumartesi günleri, Güzeller Mahallesi’nde pazartesi günleri ve Gaziler Mahallesi’nde cuma günleri kurulan semt pazarlarının kapatılmasına ilişkin Zabıta Müdürlüğü’nün teklifi oy birliği ile kabul edildi.

GELECEK TOPLANTI 3 EYLÜL’DE

Zabıta müdürlüğünün teklifi olan, Mevlana ve Adem Yavuz mahallelerine kapalı pazar yeri kurulması önerisi ise oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı ağustos ayı meclis oturumu sonunda Başkan Köşker meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Gebze Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısının ise 3 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da düzenleneceği belirtildi.

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