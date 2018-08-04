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Bugün 14:48 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:54 TSİ )

Zeytinoğlu: Enflasyonda istenen düzeyde değiliz

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Döviz kurları ve faiz oranlarındaki normalleşme, enflasyonu da normalleşme ve sonrasında düşüş trendine sokacak, ancak henüz bu aşamaya gelemedik” dedi.

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, döviz kurları ve faiz oranlarındaki normalleşmenin, enflasyonu da normalleşme ve sonrasında düşüş trendine sokacağını, ancak henüz bu aşamaya gelinemediğini bildirdi. Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

2ÜRETİCİ FİYATLARI ARTTI”

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle yıllık üretici fiyatlarının yüzde 25'e yükseldiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, “Üretici fiyatlarındaki artış, döviz kurları etkisiyle maliyetlerin artmasından kaynaklanıyor. Üretim maliyetleri yükseliyor. Bu nedenle bir önceki aya göre üretici fiyatlarında yüzde 1.77’lik artış oldu. Bu artışın aylık bazda 3.03’ten 1.77’ye düştüğünü ve hız kestiğini görüyoruz. Üretici fiyat endeksindeki artışın hız kesmesinin olumlu olduğunu düşünüyoruz. Döviz kurları ve faiz oranlarındaki normalleşme, enflasyonu da normalleşme ve sonrasında düşüş trendine sokacak ancak henüz bu aşamaya gelemedik” dedi.

“BEKLENEN DÜŞÜŞ OLMADI”

Zeytinoğlu, temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından enflasyonda beklenen yaz düşüşünün gerçekleşmediğini anlatarak, artan döviz kurlarının maliyet kaynaklı enflasyonu uyardığını, bu birikimin fiyatlar üzerindeki baskısının gelecek aylarda da süreceğini belirtti.

“TÜFE’DEKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDECEKTİR”

Aralık 2017 sonrasındaki 7 aylık dönemde enerji fiyatlarında yüzde 25.63, ara malı fiyatlarında ise yüzde 18.58 artış olduğunu anımsatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti: “Yıllık bazda ise enerji fiyatlarında yüzde 36.51, ara mali fiyatlarında ise yüzde 29.86 artış kaydedilmişti. Nihai ürün maliyetlerini etkileyen bu sıra dışı artışların fiyatlara yansıması kaçınılmazdır. ÜFE’den kaynaklı etkiyle ve geçen yılın temmuz ayındaki baz etkisiyle TÜFE’nin yükseleceğini tahmin ediyorduk. TÜFE aylık yüzde 0.55 artışla yıllık yüzde 15.85’e yükselerek tarihi zirve yaptı. Önümüzdeki ay da ÜFE’deki yükselişin TÜFE’yi yukarı çekmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.”

Bugün 14:48 TSİ - Ekonomi

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