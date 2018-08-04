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Bugün 14:54 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:55 TSİ )

MARKA destekli projeye 4 ödül

Yeni projelere sunduğu destekle bilinen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA), Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projesi dört dalda ödüle layık görüldü.

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Buna göre MARKA’dan destek almaya hak kazanan Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi AŞ (HKTM) tarafından hayata geçirilen “HKTM Yeşil Enerji Teknolojileri Kompleksi” adlı proje ödüllendirildi.

PROJEDE NELER VAR

HKTM firmasının proje kapsamında temin ettiği makine ekipman ve sistemler ile ısıtma için toprak kaynaklı ısı pompası kullanıldı. Bu sayede yıllık ısınma giderleri azaltılarak yüzde 40 enerji tasarrufu sağlandı. Soğutma için ise A enerji sınıfı klimalar yerine daha verimli değişken debili soğutucu akışkan sistem kullanılarak soğutma giderlerinden tasarruf edildi. Kurulan gri su arıtma sistemi ve yağmur suyu geri dönüşümü ile lavabolarda kullanılan suların rezervuarlarda tekrar değerlendirilmesi ile su tasarrufu sağlandı.

92 AĞAÇ KURTARILDI

Ayrıca üretim bölümü ve fabrika ısıtma ihtiyacı için doğalgaz radyant ısıtıcılar yerine hava sızdırmalı güneş kolektörlerinin kullanımı ile yüzde 40 daha az doğalgaz tüketimi gerçekleşti. Elektrikli araçlar için dış mekân şarj ünitesi kuruldu ve doğaya zarar vermeyen elektrikli araç alımı yapılarak şarjlarının bu üniteden karşılanması sağlandı. Fabrika çatısına kurulmuş olan ileri teknoloji ürünü çevreci enerji sistemlerinden fotovoltaik güneş paneli kullanıldı. Kullanılan paneller ile yılda 105.000 kWh enerji üretilerek fabrikanın elektrik ihtiyacı karşılandı. Ayrıca CO2 salınımı engellenerek yılda 92 adet yetişkin ağaç kurtarıldı.

PROJE 4 ÖDÜL KAZANDI

HKTM firmasının yeni fabrika binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nden “Gold Yeşil Bina Sertifikası” aldı. Binada uygulanan çevreci, enerji ve su tasarrufuna yönelik yaratıcı çözümler nedeniyle Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” kapsamında 2016 yılında KOBİ kategorisinde Türkiye birinciliği ödülüne de layık görüldü. Aynı yıl “Sürdürülebilirlik Akademisi 3. Sürdürülebilir İş Ödülleri” organizasyonunda da KOBİ dalında “Karbon ve Enerji Yönetimi Sürdürülebilir İş Ödülü”nün sahibi oldu. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenlenen ödül töreninde 2017 yılı “KOBİ Enerji Verimliliği Uygulama Projesi” birincilik ödülüne layık görüldü.

Bugün 14:54 TSİ - Ekonomi

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