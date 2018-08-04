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Bugün 14:55 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:56 TSİ )

Vali, Sıfır Atık Projesi verilerini paylaştı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilgili gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

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Projenin ilimizde de uygulandığı dile getiren Vali Aksoy, çalışma ile atıkların kaynağında ayrıştırılıp, lisanslı geri kazanım tesislerinde geri kazanımları sağlandığını, bu şekilde ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılarak doğal kaynakların daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

VALİLİKTEN TOPLANAN MİKTAR

Kocaeli Valiliği komplesinde Şubat 2018 yılı itibarıyla başlatıldığını dile getiren Aksoy, “Daha sonra bu uygulama tüm kamu kurumlarında başlatıldı. Projenin başlatıldığı günden itibaren valilik kompleksinden 8 bin 70 kg atık kâğıt, bin 85 kg atık cam, 720 kg atık metal ve 427 kg atık plastik toplandı v geri kazanımı sağlandı. Bu sayede 137 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Atık cam, plastik ve metallerin toplanması ile de yüzde 95 hammadde tasarrufu sağlandı” dedi.

KOCAELİ’DEKİ SON DURUM

Aksoy ayrıca ilimizde, 887 resmi binada sıfır atık uygulamasının başlatıldığını ve bu binalara; 5 bin 124 iç mekân kutusu, 575 adet dış mekân konteynırının konulduğunu ve 417 bin 887 kg kâğıt, 28 bin 487 kg metal, 30 bin 39 kg cam, 21 bin 732 kg plastik ve 26 bin 126 kg geri kazanılabilir diğer atıklar toplandığını, bu sayede 7 bin 104 ağacın kesilmekten kurtarıldığını, atık cam, plastik ve metal toplanması ile yüzde 95 hammadde tasarrufu sağlandığını ifade etti. Vali Aksoy, ilimizde oluşan duyarlılık nedeniyle kent halkına teşekkür etti.

Bugün 14:55 TSİ - Ekonomi

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