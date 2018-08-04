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Tüketici hakem heyetinde yenilik

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, tüketici hakem heyetleri ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

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İlimizde de faaliyette bulunan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin de ilçelerdeki yetkilendirilmesinin yapıldığını belirten Uzunkaya, heyetlerin Kandıra, Kartepe, Başiskele, Karamürsel, Derince, Dilovası ve Çayırova’yı kapsayacak şekilde 31 Aralık 2018 tarihine kadar faaliyetlerine devam edeceklerini, bu tarihten sonra ise yetkilerinin sona ereceğini belirtti.

1 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN

Söz konusu hakem heyetlerine, 1 Ağustos 2018 tarihinden önce yapılmış olan başvurular hakkındaki tüm iş ve işlemlerin ise 31 Aralık’a kadar sonuçlandırılacağının belirtildiği açıklamada tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırıldığı ifade edildi. Tüketicilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Uzunkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ÇALIŞMA ESASLARI

“Bu çalışmayla, hakem heyetlerinde, erişilebilirlik, hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sunumu, personel ve kaynakların etkin kullanımı amaçlanmıştır. Ayrıca ihtisaslaşma ölçeğinden azami faydalanma ile birlikte kaynak tasarrufu da sağlanmış olacaktır. Tüketici ile satıcı ve sağlayıcılar, arasında 4 bin 570 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı kaymakamlıkların bünyesindeki hakem heyetine, değeri 4 bin 570 liradan 6 bin 860 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda ise Ticaret İl Müdürlüğü bünyesindeki il tüketici hakem heyetine başvurular yapılabilecek.

Yetkilendirilen (Karar Mercii) Tüketici Hakem Heyeti    Yetki Alanındaki İlçe

İzmit Tüketici Hakem Heyeti            (4.570 TL’ye kadar)                        İzmit, Kandıra, Kartepe

Gölcük Tüketici Hakem Heyeti         ( 4.570 TL’ye kadar)                      Gölcük, Başiskele, Karamürsel

Körfez Tüketici Hakem Heyeti         ( 4.570 TL’ye kadar)                       Körfez, Derince

Gebze Tüketici Hakem Heyeti          ( 4.570 TL’ye kadar)                      Gebze, Dilovası

Darıca Tüketici Hakem Heyeti          ( 4.570 TL’ye kadar)                      Darıca, Çayırova

İl Tüketici Hakem Heyeti                  (4.570-6.860 TL arası)                    Tüm İlçeler

Bugün 14:56 TSİ - Ekonomi

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