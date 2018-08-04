Dilovası’nda kurbanlık PAZARI TAMAMLANDI

Dilovası Kurbanlık Satış Yeri, belediye ekipleri tarafından düzenlendi ve hizmete hazır hale getirildi. İlçedeki kurbanlık pazarı, geçen yıllarda olduğu gibi yine Çerkeşli yolu Bayraktepe yanındaki alanda kurulacak.
HER ŞEY TAMAM
Çalışma ile ilgili olarak açıklama yapan belediye başkanı Ali Toltar, “Kurbanlık hayvan barınaklarını, ihtiyaçlarını giderecek donatı alanlarını gidermek için çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonraki aşama ilçe halkının huzurlu bir şekilde burada ihtiyaçlarını giderebilmeleridir. Her türlü hizmeti hayvan pazarı esnafımızın ayağına getirdik” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz