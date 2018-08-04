Dilovası’nda kurbanlık PAZARI TAMAMLANDI

Dilovası Kurbanlık Satış Yeri, belediye ekipleri tarafından düzenlendi ve hizmete hazır hale getirildi. İlçedeki kurbanlık pazarı, geçen yıllarda olduğu gibi yine Çerkeşli yolu Bayraktepe yanındaki alanda kurulacak.

HER ŞEY TAMAM

Çalışma ile ilgili olarak açıklama yapan belediye başkanı Ali Toltar, “Kurbanlık hayvan barınaklarını, ihtiyaçlarını giderecek donatı alanlarını gidermek için çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonraki aşama ilçe halkının huzurlu bir şekilde burada ihtiyaçlarını giderebilmeleridir. Her türlü hizmeti hayvan pazarı esnafımızın ayağına getirdik” dedi.