Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramları ve özel günleri fırsat bilen bazı satıcıların önce ürünlerin fiyatını şişirdiğini sonra indirim varmış gibi satışa sunduğunu belirtti. Konu hakkındaki açıklamasında “Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız 'Yüzde 80'e varan indirim' etiketlerine kanmasın” ifadesini kullanan Palandöken, özellikle bayramlarda ve özel günlerde mağazaların gerçekçi olmayan indirim kampanyaları yapabildiğine dikkati çekti.
Bugün 14:58 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:00 TSİ )
TESK'ten 'bayram indirimi' uyarısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramları ve özel günleri fırsat bilen bazı satıcıların önce ürünlerin fiyatını şişirdiğini sonra indirim varmış gibi satışa sunduğunu belirtti.
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Bugün 14:58 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz