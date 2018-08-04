TESK'ten 'bayram indirimi' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramları ve özel günleri fırsat bilen bazı satıcıların önce ürünlerin fiyatını şişirdiğini sonra indirim varmış gibi satışa sunduğunu belirtti. Konu hakkındaki açıklamasında “Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız 'Yüzde 80'e varan indirim' etiketlerine kanmasın” ifadesini kullanan Palandöken, özellikle bayramlarda ve özel günlerde mağazaların gerçekçi olmayan indirim kampanyaları yapabildiğine dikkati çekti.