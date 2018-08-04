Periscope'a erişim engeli

Mahkeme, yapılan müracaatı yerinde bularak, maçların Twitter'a ait Periscope'tan yayınının önüne geçmek amacıyla karar aldı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

ERİŞİM ENGELLENECEK

“Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi.”