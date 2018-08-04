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Periscope'a erişim engeli

Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının yayın hakkını elinde bulunduran Digitürk, canlı video paylaşım uygulaması Periscope üzerinden maçların görüntülerinin izinsiz servis edildiği gerekçesiyle İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine başvurdu.

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Mahkeme, yapılan müracaatı yerinde bularak, maçların Twitter'a ait Periscope'tan yayınının önüne geçmek amacıyla karar aldı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

ERİŞİM ENGELLENECEK

“Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi.”

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