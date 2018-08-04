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Rekabet Kurulu’ndan Google’a soruşturma!

Rekabet Kurumu'nun internet sayfasından yapılan açıklamada, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YAPILAN AÇIKLAMA

“Google’ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.07.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International LLC, Google LLCS ve Google Ireland Limited firmaları hakkında soruşturma açılmasına, 18-23/396-M sayı ile karar verdi.”

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