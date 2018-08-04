Pazar mı daha uygun yoksa market mi?

Türkiye genelinde fiyat artışlarıyla gündem de ki yerini alan sebze-meyve fiyatları, market ve pazar olarak ikiye ayrılmış durumda. Yoğunluk sebebiyle pazarlara gidemeyen vatandaşlar, soluğu süpermarket reyonlarında alıyor. Kısa süre içerisinde bir anda artan fiyatlar ise pazara çıkamayan vatandaşların bir anlamda cebinin yorulmasına neden oluyor. Bunun sebebi olarak ise pazar fiyatının marketlere oranla yarı yarıya daha düşük olması. Markette fiyatların pazara göre 1-2 lira daha fazla olması, zaman bulabilen vatandaşları kurulan haftalık pazar alışverişine itiyor.

“PAZARDAN ALIŞVERİŞ YAPMALI”

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Perşembe Pazarı esnaflarından Mehmet Aydın, “Ben patates satıyorum. Benim tezgahımda patates fiyatları 2 ile 4 lira arasında değişirken markette bu fiyatlar 5 ile 6 lira arasında değişmektedir. Biz vatandaşımız için uygun fiyata satmaya çalışıyoruz” dedi. Bir diğer Perşembe pazarı esnaflarından Sinan Kartal ise “Biz domatesi 1.5 liraya satarken markette ise fiyat 3 liraya kadar çıkıyor. Biber yine pazarda 1.5 TL iken markette 3 liraya satılıyor. Vatandaş cebini düşünüyorsa pazardan alışveriş yapmalı” dedi.

PAHALI DİYEN YALAN SÖYLER

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Pazarda pahalılık falan yok. Her ürünün fiyatı uygun. Domates 1.5 TL, Biber 1.5 TL, Patates ve soğan fiyatları 2 TL’ye kadar düşmüş. Pazar pahalı diyen yalan söyler. Son zamanlarda yağışların etkisi olabilir fakat pazar fiyatları çok uygun” dedi.

PAZAR FİYATI MARKET FİYATI

Domates 1.5 TL 3 TL

Biber 1.5 TL 3 TL

Patates 2-4 TL 5-6 TL

Soğan 2.5 TL 3 TL

Şeftali 3 TL 4 TL

Karpuz 1 TL 1.5 TL

Salatalık 3 TL 4 TL

Bamya 9 TL 12 TL

Brokoli 7 TL 9 TL

Çilek 5 TL 6 TL

Taze Fasulye 3 TL 4 TL

Kıvırcık (ADET) 1.5 TL 2 TL

Kiraz 4 TL 7 TL

Havuç 1.5 TL 2 TL

Patlıcan 1.5 TL 2 TL

Pırasa 2 TL 2.5 TL

Maydanoz (DEMET) 0.60 KRŞ 1 TL

Erik 3 TL 5 TL

Üzüm 3.5 TL 5 TL

Kayısı 6 TL 7 TL

İncir 4 TL 7 TL