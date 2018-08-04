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Syunk denilen uyuşturucuya dikkat: Bu uyuşturucu kullananı şizofren yapar!

Sesimi Duyan Yok Mu Derneği Başkan Hüseyin Akbulut, ilimizde de rastlanılan ‘Skunk’ isimli uyuşturucunun tehlikelerini anlatarak ailelerin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Akbulut, söz konusu uyuşturucunun birkaç kere kullanılması durumunda kişinin şizofren olabileceğini söyledi.

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Kentimizde uyuşturucuya karşı verdiği mücadele ile tanınan Sesimi Duyan Yok Mu Derneği Başkanı Hüseyin Akbulut, dernek yöneticisi Mehmet Kısı ile gazetemizi ziyaret etti. Son dönemlerde hem Türkiye’de hem de Kocaeli’de kullanımı artan ‘Skunk’ isimli uyuşturucunun tehlikelerinden bahseden Akbulut, aileleri dikkatli olma konusunda uyardı. Başkan Akbulut, söz konusu uyuşturucunun birkaç kere kullanılması durumunda kişinin şizofren olabileceğini ifade etti.

“ANİ ÖLÜMLERE YOL AÇIYOR”

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Sesimi Duyan Yok Mu Derneği Başkan Hüseyin Akbulut ve yönetici Mehmet Kısı, “Çok tehlikeli bir uyuşturucu bu, esrardan 20 kat bonzaiden 10 kat daha tehlikeli. Bunu kullandığınızda vücutta ciddi tahribatlar oluşuyor. En az etkileneni şizofren oluyor. 3-5 kere bile kullanmak yeterli. Ani ölümlere yol açıyor. Beyin ölümü yaşatıyor. Beyin felci geçtirtip yatalak olabiliyorsunuz” dedi.

“KULLANAN 5 KİŞİ VARDI”

Sesimi Duyan Yok Mu Derneği Başkan Hüseyin Akbulut ayrıca, “Bunu içenleri tespit ettiğimiz 5 kişi olmuştu. 2015 yılında 3’ü Karamürsel, 2’si İzmit’te yaşayan 5 gencimize bu illeti bıraktırmayı başarmıştık. O zamandan beri rastlamadığımız Skunk bugünlerde yine horladı. Aileler çocuklarıyla ilgili daha dikkatli olmalı. Özellikle 10 ila 17 yaş arası çocukların mutlaka gözlem altında tutulması gerekiyor. Bu yaş grubu çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

UYUŞTURUCU PANELİ

Sesimi Duyan Yok Mu Derneği bayram sonrası İzmit Gültepe Mahallesi yaşanan uyuşturucu ölümlerinin ardından burada bir panel yapma kararı aldı. Nihat Hatipoğlu’nu Gültepe’ye davet etmeye hazırlanan dernek yönetimi, bu zamana kadar 6 gencin uyuşturucudan öldüğüne dikkat çekerek böyle bir panel düzenleme kararı aldıklarını söylediler.

SKUNK NEDİR?

‘Kokarca’ bitkisi olarak bilinen skunk, ağır ve kötü bir kokuya sahip. Skunk maddesi melez bir niteliğe sahip. Skunkın tohumu, esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesiyle geliştiriliyor. Uyuşturucu satıcıları, skunkı ‘kimyevi değil, organik’ diyerek kurbanlarına pazarlıyor. Esrardan 20 kat daha tehlikeli olan ve dehşet bağımlılık yapan Kristal Meth ve Shunk’a bağımlılık çok daha hızlı gerçekleşiyor. Daha çok Kuzey Kore’de meşhur olan ancak ülkemizde de görülmeye başlayan bu uyuşturucu, geçtiğimiz günlerde ilimizde de ele geçirildi.

Bugün 16:07 TSİ - Gündem

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