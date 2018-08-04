Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:43 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:50 TSİ )

Körfez'e yeni bir liman geliyor

Kentimizin en büyük firmalarından biri olan Yıldız Entegre'nin Yeniköy'de yapmayı planladığı liman için yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlık tarafından onaylanan liman projesi Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce bir aylığına askıya çıkarıldı. Bu süre zarfında askıda kalacak olan projeye herhangi bir itiraz yapılmazsa ÇED süreci başlayacak.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Arslanbey’de kurulu olan Yıldız Entegre’nin Başiskele’de yapmayı planladığı liman projesi Çevre Bakanlığı’nca onaylanmıştı. Yaşanan gelişmeyle liman projesi için “Uygulama İmar Planları ve Plan Açıklama Raporları”, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce bir aylığına askıya çıkarıldı. Bu süre zarfında askıda kalacak olan projeye herhangi bir itiraz yapılmazsa ÇED süreci başlayacak. Başiskele Yeniköy’de bulunan Hayat Kimya fabrikasının yanında yapılması düşünülen limanın 2.5 milyon TEU elleçleme kapasitesinde olacağı öğrenildi. Limanın orman ürünleri ve hammadde sevkiyatı için kullanılacağı belirtildi.

111jpg-1-1533390561.jpg?

Bugün 16:43 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Otobüs yolculuğunda yeni dönem! mask
Otobüs yolculuğunda yeni dönem!
Hakkari'den acı haber! mask
Hakkari'den acı haber!
Kocaeli’de yeni bir dernek daha kuruldu mask
Kocaeli’de yeni bir dernek daha kuruldu
Yahya Kaptan halkı inşaatlardan rahatsız..! mask
Yahya Kaptan halkı inşaatlardan rahatsız..!
Bedelli askerlik yapacak çalışanlar dikkat! mask
Bedelli askerlik yapacak çalışanlar dikkat!
Periscope'a erişim engeli mask
Periscope'a erişim engeli
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon! mask
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon!
Kira fiyatları el yakıyor! mask
Kira fiyatları el yakıyor!
KYÖD, 25 yıllık lokalini kaybetti mask
KYÖD, 25 yıllık lokalini kaybetti
Doğalgaza %49 zam! mask
Doğalgaza %49 zam!

GALERİ

Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL