Körfez'e yeni bir liman geliyor

Arslanbey’de kurulu olan Yıldız Entegre’nin Başiskele’de yapmayı planladığı liman projesi Çevre Bakanlığı’nca onaylanmıştı. Yaşanan gelişmeyle liman projesi için “Uygulama İmar Planları ve Plan Açıklama Raporları”, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce bir aylığına askıya çıkarıldı. Bu süre zarfında askıda kalacak olan projeye herhangi bir itiraz yapılmazsa ÇED süreci başlayacak. Başiskele Yeniköy’de bulunan Hayat Kimya fabrikasının yanında yapılması düşünülen limanın 2.5 milyon TEU elleçleme kapasitesinde olacağı öğrenildi. Limanın orman ürünleri ve hammadde sevkiyatı için kullanılacağı belirtildi.