Arslanbey’de kurulu olan Yıldız Entegre’nin Başiskele’de yapmayı planladığı liman projesi Çevre Bakanlığı’nca onaylanmıştı. Yaşanan gelişmeyle liman projesi için “Uygulama İmar Planları ve Plan Açıklama Raporları”, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce bir aylığına askıya çıkarıldı. Bu süre zarfında askıda kalacak olan projeye herhangi bir itiraz yapılmazsa ÇED süreci başlayacak. Başiskele Yeniköy’de bulunan Hayat Kimya fabrikasının yanında yapılması düşünülen limanın 2.5 milyon TEU elleçleme kapasitesinde olacağı öğrenildi. Limanın orman ürünleri ve hammadde sevkiyatı için kullanılacağı belirtildi.
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Körfez'e yeni bir liman geliyor
Kentimizin en büyük firmalarından biri olan Yıldız Entegre'nin Yeniköy'de yapmayı planladığı liman için yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlık tarafından onaylanan liman projesi Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce bir aylığına askıya çıkarıldı. Bu süre zarfında askıda kalacak olan projeye herhangi bir itiraz yapılmazsa ÇED süreci başlayacak.
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Bugün 16:43 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz