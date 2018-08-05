Bugün 09:35 TSİ - Spor

Yağlı güreşlerde kıyasıya mücadele

Körfez'de Altın Kiraz Festivali kapsamında iki gün sürecek olan Taşköprü Yağlı Güreşleri, start aldı. Gün boyu devam edecek olan yağlı güreşlerde pehlivanlar, ‘altın kemer’ için mücadele etti.