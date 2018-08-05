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Bugün 09:35 TSİ- Spor ( G : Bugün 09:36 TSİ )

Yağlı güreşlerde kıyasıya mücadele

Körfez'de Altın Kiraz Festivali kapsamında iki gün sürecek olan Taşköprü Yağlı Güreşleri, start aldı. Gün boyu devam edecek olan yağlı güreşlerde pehlivanlar, ‘altın kemer’ için mücadele etti.

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Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 45.’si düzenlenen Altın Kiraz Festivali kapsamında, ünlü güreşçiler Sevindikli er meydanında güreşe çıktılar. Sevindikli Yağlı Güreşlerini Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, güreş sever vatandaşlar izledi. Türkiye’nin en büyük er meydanlarından biri haline getirilen Sevindikli Er Meydanı’ndaki güreşlere, İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun gibi önemli başpehlivanlar kıspet giydiler.

Yaklaşık 400 gureşçi altın kemer için er meydanında güreşecek.

Bugün 09:35 TSİ DHA Kocaeli- Spor

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