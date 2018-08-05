Yağlı güreşlerde kıyasıya mücadele

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 45.’si düzenlenen Altın Kiraz Festivali kapsamında, ünlü güreşçiler Sevindikli er meydanında güreşe çıktılar. Sevindikli Yağlı Güreşlerini Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, güreş sever vatandaşlar izledi. Türkiye’nin en büyük er meydanlarından biri haline getirilen Sevindikli Er Meydanı’ndaki güreşlere, İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun gibi önemli başpehlivanlar kıspet giydiler.
Yaklaşık 400 gureşçi altın kemer için er meydanında güreşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz