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Unuttuğu yemek yangına sebep oldu

Gölcük'te fırında unutulan yemek yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

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Olay, Gölcük ilçesi 19 Mayıs Caddesi 64. Sokak’ta bulunan Gümüş Apartmanı’nın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. fırına koyduğu yemeği unutunca yangın çıktı. Evin mutfağından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gölcük İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

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