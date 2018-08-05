Olay, Gölcük ilçesi 19 Mayıs Caddesi 64. Sokak’ta bulunan Gümüş Apartmanı’nın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. fırına koyduğu yemeği unutunca yangın çıktı. Evin mutfağından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gölcük İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Bugün 09:37 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:30 TSİ )
Unuttuğu yemek yangına sebep oldu
Gölcük'te fırında unutulan yemek yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz