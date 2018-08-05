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Kocaeli’den yola çıkan otobüs devrildi

Kocaeli’den yola çıkan yolcu otobüsünün Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

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Kocaeli'den Denizli'ye giden Yusuf Çimtay idaresindeki 35 PK 136 plakalı yolcu otobüsü, Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan Serpil Kuran (45) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 41 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fadime Demirtaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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