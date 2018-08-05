Alıp kestiğiniz kurban kabul olmayabilir

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanla ilgili vatandaşların sorduğu soruları kitapçıkta toplayarak yanıtlarını internetten kamuoyu ile paylaştı.

Kurul, “Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir” sorusuna, kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak kurban alınabileceğini belirterek şu yanıtı verdi:

“Kurban kesmekle mükellef olan kişi, kurbanlık hayvanı kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir”

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, kurula gönderilen sorular ve yanıtlarından bazı şöyle:

BORÇLA KURBAN OLUR AMA

Borçlanarak da kurban satın alınabilir. Ancak faizli borç alması durumunda faizli işlem yapma yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değil.

SUNİ TOHUMLAMA

Hayvan neslini ıslah etmek ve verimini artırmak amacıyla bir hayvana kendi cinsi olan başka bir hayvandan suni tohumlama yapılmasında dinen bir sakınca olmadığı gibi, bu yolla üretilen bir hayvanın kurban edilmesinde de sakınca yoktur.

HASTA İSE CAİZ DEĞİL

Kurban edilecek hayvanın kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin çoğu dökük olması durumunda bu hayvanlardan kurban olmaz. Kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez.