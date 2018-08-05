İzmitli anneden şehit düşen anne ve bebeği için duygulandıran şiir

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Güney Albayrak, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete giden ve dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile yaşamını yitiren Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için duygu dolu bir şiir kaleme aldı. Anne ve bebeğinin şehit olması karşısında duyduğu üzüntüyü satırlara döken Albayrak, acılı baba Jandarma Astsubay Serkan Karakaya’ya da sabırlar diledi. Albayrak, şiirinde tepki gösterdiği terör örgütüne lanet okudu.

“Yazarken gözyaşlarımı tutamadım”

Üzücü haberi sosyal medyadan öğrendiğinde yaşadığı üzüntü ile şiiri kaleme aldığını söyleyen 33 yaşındaki ev hanımı Yasemin Güney Albayrak, “Ben ilk olarak sosyal medyada gördüm haberi. Çok etkilendim, çok üzüldüm. Ben zaten şiir yazan birisiyim. O acılı babanın hislerini anlamaya çalıştım ve yazmak istedim. Bunları yazdım, yazarken de tabii gözyaşlarımı tutamadım. Çok duygulandım. Herkes gibi ben de çok etkilendim bu olaydan. Böylelikle o babanın duygularını kaleme almak istedim” dedi.

Terör örgütü PKK’ya tepkisini dile getiren Albayrak, “Yani olmaması gereken şeyler tabii ki. Küçücük bir evlat. Terörün hiçbir türlüsü hoş görülemez. Biz de kınıyoruz, yaşanmamasını diliyoruz artık. Bunla ilgili devletimizin daha fazla şeyler yapmasını istiyoruz. Acısını dindirmesi gerekiyor artık yapılan şeylerin. Ne söylenebilir ki, gerçekten tam anlamıyla vahşet yani bu hepimizin kaldıracak gücü kalmadı toplum olarak. Belli ki bir infial yaratılmak isteniyor, toplumumuz bu konuda bilinçli ama artık insanları çok hassas yerlerinden vurmaya başladılar. Dilerim inşallah iyi şeyler olur, bundan sonra kimsenin canı yanmaz. Devletimiz de gerekeni yapacaktır zaten” diye konuştu.

“PKK’yı kınamaktan öte PKK’yı lanetliyoruz”

Eşinin yazdığı şiiri çok beğendiğini ifade eden Gökhan Albayrak ise, “Terörün bu ülkede bitmesi için bütün ülke olarak, yani 80 milyon olarak tek yumruk olmamız gerekiyor. Baktığımız zaman gelinen noktada televizyonda da gördük. Bazı siyasetçiler maalesef PKK terör örgütü diyemeyip kınadılar bunu ve ondan da biz halk olarak, insan olarak bu durumu kınıyoruz, onları da kınıyoruz. PKK’yı kınamaktan öte PKK’yı lanetliyoruz. Ama içimizdeki sevicileri de maalesef kınıyoruz. Herkesin çoluk çocuğu var. Yani onun için tek yürek olmamız gerekiyor ki bu beladan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Terör olaylarında idamın gelmesi gerekiyor, şart. Çünkü bunun önünü başka türlü alamayız. Yakalıyoruz, cezaevine atıyoruz, besliyoruz. Yarın bir gün çıkıyor, tekrar benim canımı alıyor. Buna tamamen kökten çözüm idam” şeklinde konuştu.

Şehit anne ve bebeğine yazılan şiir şöyle:

"Öldürdünüz evladımı, eşimi,

Kor ettiniz, yaktınız ciğerlerimi...

Hiç uğruna yok ettiniz, böyle nicelerini,

Onlar melek oldu, siz düşünün halinizi.

Canlarımla çok günler görecektik daha

Kıydınız onlara doymadım daha

Size cehennem olsun her iki dünya

İnşallah nasip olur, ipinizi çekmek bana

Vatanımı korumaktı yaptığım tek şey

Sizin mi sandınız dünyada her şey!

11 aylık bebekti istemedi sizden bir şey

Gencecik bir anaydı o, yapmadı size bir şey

Her akşam özlemle koşardım onlara

Şimdi akşam olsun istemiyorum daha

Yüreğim kor oldu, geçmez bu yara

Başınıza yıkılsın sizin o lanet dava

Bu vatan "birdir" anlamadınız

Al bayrağı tanımayıp, savaş açtınız

Onca şehit kanını hiçe saydınız

Utanmadan adınıda dava taktınız…

Bu cennet vatan, yetmedi mi sana

Hem evlada kıydınız, hem de anaya

O rezil yüzünüz nasıl bakıyor semaya

Asın artık bunları takat kalmadı daha…

Şimdi nasıl geçer söyleyin bu acı

Eşime mi yanayım, evladıma mı..?

Ne yana baksam farklı bir anı

Ben yandım ne olur yanmasın başkaları…"