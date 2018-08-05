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Bugün 12:03 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 12:04 TSİ )

Kocaeli’nin plajları örnek olarak gösteriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı teknik personelleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kandıra ilçesinde bulunan mavi bayraklı halk plajlarını gezdi

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Büyükşehir Belediyesi vatandaşların temiz bir çevrede rahatça yüzüp tatil yapabilmesi için halk plajları oluşturuyor. Gerçekleştirilen özverili çalışmalar sonucunda Kocaeli’ne birçok mavi bayraklı halk plajları kazandırıldı. Birçok acıdan örnek gösterilen mavi bayraklı Büyükşehir plajları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı teknik personelleri tarafından ziyaret edildi. Plajlardaki fiziki ve sosyal donatıların incelendiği ziyarette, Kocaeli’deki çalışmaların İstanbul’da bulunan birçok plajda uygulanması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Yapımından işletilmesine kadar her acıdan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mavi bayraklı plajları, birçok kurum için örnek olarak gösteriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 17 teknik personel Kumcağız, Cebeci, Kerpe ve Bağırganda bulunan mavi bayraklı halk plajlarını gezdiler. Plajlardaki fiziki ve sosyal donatıları inceleyen teknik personellere cankurtaran, sağlık ve temiz çalışmaları hakkında Çevre Koruma ve Kontrol, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlıkları personelleri tarafından bilgi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz aylarında vatandaşların temiz ve güvenli bir ortamda denizde yüzebilmesi için düzenli olarak yoğun bir çaba sarf ediyor. Yaz sezonunda vatandaşların rahat edebilmesi için ekipler her gün temizlik ve düzenleme çalışması yapıyor. Uluslararası standartlara uygun şekilde işletilen Kumcağız, Cebeci, Kerpe, Bağırgan ve Altınkemer mavi bayraklı plajlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bugün 12:03 TSİ İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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Yorumlar

(2)
02

Dr Ersoy Kandemir - Boğulmalar açısından mı,içip içip sapıtanların sayısındaki artış açısından mı?

Yanıtla . 0Beğen 05 Ağustos 14:21
01

Nezih - kum tanesinden çok sigara izmariti var kumsalarında ayıptır bir elek alında eleyin

Yanıtla . 0Beğen 05 Ağustos 12:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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