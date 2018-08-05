Taşköprü Yağlı Güreşleri’ni kazanan belli oldu

Körfez Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 45. Altın Kiraz Festivali kapsamındaki Taşköprü Yağlı Güreşleri nefesleri kesti. Sevindikli Er Meydanı’nı dolduran güreş severler unutulmaz bir gün yaşarken, pehlivanların mücadelesi büyük alkış aldı. 2015 ve 2016’da Taşköprü’de başpehlivan olan Recep Kara, final mücadelesine İsmail Koç’u mağlup etti ve Taşköprü’de üçüncü kez başpehlivan oldu. Başkan İsmail Baran da üçüncü kez başpehlivan olan Kara’ya altın kemeri ‘ebedi sahibi’ olarak verdi.

Güreşleri izleyenler arasında; AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda güreş sever katıldı. Müsabakalar öncesi alana gelen protokol üyeleri, güreşçileri ve tribünlerdeki güreş severleri selamladı. Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri de alana geldi, organizasyondan dolayı teşekkür etti.

İsmail Baran: "Taşköprü Yağlı Güreşleri’ne büyük önem veriyoruz"

Minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, büyük orta, baş altı ve başpehlivanlık için yüzlerce güreşçinin mücadele ettiği Taşköprü Yağlı Güreşleri, oldukça çekişmeli görüntülere sahne oldu. Güreş müsabakalarını canlı olarak yayınlayan yerel ve ulusal kanallara konuk olan Başkan İsmail Baran, “Bizler, 45. Altın Kiraz Festivalimiz kapsamında yer alan Taşköprü Yağlı Güreşleri’ne büyük önem veriyoruz. Ata sporumuzu zevkle izliyor ve izlenmesini sağlıyoruz. Her geçen yıl güreşlerimizin standardını da üst noktaya çekiyoruz. Burada güzel bir ruh oluştu” dedi.

Tüm pehlivanları mücadelelerinden dolayı kutladığını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Onlara gerçekten canı gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Biz, Sporun Başkenti Körfez sloganı ile yola çıktık. Yağlı güreşler ata sporumuz. Bizler için önemli. Bugün olduğu gibi her zaman desteğimizi göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Altın kemerin sahibi Recep Kara

İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun gibi önemli başpehlivanların boy gösterdiği güreşlerin finalinde İsmail Koç ve Recep Kara vardı. Normal mücadele süresinde galip gelen olmayınca, puanlamaya geçildi. Mücadelenin tamamlanmasına az bir süre kala Recep yaptığı hamle ile sayı alınca, altın kemeri de sırtlayan isim oldu. Oldukça çekişmeli geçen ‘başpehlivanlık’ mücadelesi izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, madalya töreninde de renkli görüntüler vardı. Güreşçiler birbirlerini tebrik ederken, Recep Kara’ya altın kemerini Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran taktı. Taşköprülü olan ve büyük orta boyda birincilik ipini göğüsleyen güreşçimiz İsmail Çırak birinci olurken, ilk tebrik edenlerden biri de Başkan İsmail Baran oldu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Üç kez bu meydanda kazanan başpehlivana altın kemeri ebedi olarak vereceğim demiştim. Şimdi kemerin ebedi sahibi Recep Kara’nın dedi. Recep Kara da Başkan İsmail Baran’a hem tesis hem de organizasyon için teşekkür ederken, “Gerçekten güzel bir tesis ve güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.