Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:08 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:09 TSİ )

Taşköprü Yağlı Güreşleri’ni kazanan belli oldu

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen 45. Altın Kiraz Festivali Taşköprü Yağlı Güreş müsabakalarında İsmail Koç’u mağlup eden Recep Kara, başpehlivan oldu.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 45. Altın Kiraz Festivali kapsamındaki Taşköprü Yağlı Güreşleri nefesleri kesti. Sevindikli Er Meydanı’nı dolduran güreş severler unutulmaz bir gün yaşarken, pehlivanların mücadelesi büyük alkış aldı. 2015 ve 2016’da Taşköprü’de başpehlivan olan Recep Kara, final mücadelesine İsmail Koç’u mağlup etti ve Taşköprü’de üçüncü kez başpehlivan oldu. Başkan İsmail Baran da üçüncü kez başpehlivan olan Kara’ya altın kemeri ‘ebedi sahibi’ olarak verdi.

Güreşleri izleyenler arasında; AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda güreş sever katıldı. Müsabakalar öncesi alana gelen protokol üyeleri, güreşçileri ve tribünlerdeki güreş severleri selamladı. Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri de alana geldi, organizasyondan dolayı teşekkür etti.

İsmail Baran: "Taşköprü Yağlı Güreşleri’ne büyük önem veriyoruz"

Minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, büyük orta, baş altı ve başpehlivanlık için yüzlerce güreşçinin mücadele ettiği Taşköprü Yağlı Güreşleri, oldukça çekişmeli görüntülere sahne oldu. Güreş müsabakalarını canlı olarak yayınlayan yerel ve ulusal kanallara konuk olan Başkan İsmail Baran, “Bizler, 45. Altın Kiraz Festivalimiz kapsamında yer alan Taşköprü Yağlı Güreşleri’ne büyük önem veriyoruz. Ata sporumuzu zevkle izliyor ve izlenmesini sağlıyoruz. Her geçen yıl güreşlerimizin standardını da üst noktaya çekiyoruz. Burada güzel bir ruh oluştu” dedi.

Tüm pehlivanları mücadelelerinden dolayı kutladığını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Onlara gerçekten canı gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Biz, Sporun Başkenti Körfez sloganı ile yola çıktık. Yağlı güreşler ata sporumuz. Bizler için önemli. Bugün olduğu gibi her zaman desteğimizi göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Altın kemerin sahibi Recep Kara

İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun gibi önemli başpehlivanların boy gösterdiği güreşlerin finalinde İsmail Koç ve Recep Kara vardı. Normal mücadele süresinde galip gelen olmayınca, puanlamaya geçildi. Mücadelenin tamamlanmasına az bir süre kala Recep yaptığı hamle ile sayı alınca, altın kemeri de sırtlayan isim oldu. Oldukça çekişmeli geçen ‘başpehlivanlık’ mücadelesi izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, madalya töreninde de renkli görüntüler vardı. Güreşçiler birbirlerini tebrik ederken, Recep Kara’ya altın kemerini Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran taktı. Taşköprülü olan ve büyük orta boyda birincilik ipini göğüsleyen güreşçimiz İsmail Çırak birinci olurken, ilk tebrik edenlerden biri de Başkan İsmail Baran oldu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Üç kez bu meydanda kazanan başpehlivana altın kemeri ebedi olarak vereceğim demiştim. Şimdi kemerin ebedi sahibi Recep Kara’nın dedi. Recep Kara da Başkan İsmail Baran’a hem tesis hem de organizasyon için teşekkür ederken, “Gerçekten güzel bir tesis ve güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 12:08 TSİ İHA Kocaeli- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yağlı güreşlerde kıyasıya mücadele mask
Yağlı güreşlerde kıyasıya mücadele
İzmit Yahya Kaptan otobüsüne kavuştu mask
İzmit Yahya Kaptan otobüsüne kavuştu
Hayırlısı ile dön inşallah KÖRFEZ’İM! mask
Hayırlısı ile dön inşallah KÖRFEZ’İM!
Kemer Gürbüz’ün Ağalık İnce’nin mask
Kemer Gürbüz’ün Ağalık İnce’nin
Gölcük ve Körfez’in ‘Afyon’u patladı mask
Gölcük ve Körfez’in ‘Afyon’u patladı
Kartepe’de tempo yükseliyor mask
Kartepe’de tempo yükseliyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Kira fiyatları el yakıyor! mask
Kira fiyatları el yakıyor!
Kocaelili iş adamı tutuklandı! mask
Kocaelili iş adamı tutuklandı!
İzmitli esnaf Sinan Can vefat etti mask
İzmitli esnaf Sinan Can vefat etti
"Ölüm yolu" yine meclis gündeminde mask
"Ölüm yolu" yine meclis gündeminde
Otobüs yolculuğunda yeni dönem! mask
Otobüs yolculuğunda yeni dönem!

GALERİ

Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL