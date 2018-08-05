Alikahya aydınlandı

Şimdiye kadar şehrin bir çok noktasında dekoratif aydınlatma çalışması yapan belediye tarafından Alikahyada da benzer bir çalışma gerçekleştirildi. Etüt Proje Müdürlüğü yetkilileri Alikahya Merkez Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında atıl durumda bulunan su havuzlarının iptal edilerek yerine şık dekoratif aydınlatma projesi uygulandığını söylediler. Çalışmanın bayram öncesi tamamlanacağı ve bölgenin çok daha güzel hale geleceği kaydedildi.