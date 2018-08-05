Şimdiye kadar şehrin bir çok noktasında dekoratif aydınlatma çalışması yapan belediye tarafından Alikahyada da benzer bir çalışma gerçekleştirildi. Etüt Proje Müdürlüğü yetkilileri Alikahya Merkez Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında atıl durumda bulunan su havuzlarının iptal edilerek yerine şık dekoratif aydınlatma projesi uygulandığını söylediler. Çalışmanın bayram öncesi tamamlanacağı ve bölgenin çok daha güzel hale geleceği kaydedildi.
Bugün 12:22 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:23 TSİ )
Alikahya aydınlandı
İzmit Belediyesi şehri güzelleştirici çalışmalarına devam ediyor.
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Bugün 12:22 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz