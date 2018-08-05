AKP'li Yaman'dan Bilnet'e övgü

Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmazla bir araya gelen Yaman kampüs hakkıda detaylı bilgi alarak Ülkemizin geleceği için eğitime büyük önem vermeliyiz. Ben de bu açıdan eğitim alanında yapılan çalışmalarla yakından ilgileniyorum. Bilnet Okulları eğitimde ilimize ve ülkemize büyük katkı sağlayacak çok önemli bir kampüs oldu dedi.

KAMPÜSÜ İNCELİYORLAR

İzmit Tepeköyde Umuttepe Yolu üzerinde bulunan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü geçen ay Milli Eğitim Bakanlığından kurum ve çalışma ruhsatını alarak resmen faaliyete başlamıştı. İdari birimlerin taşındığı kampüste her gün ziyarete gelen velilere uygulanacak eğitim sistemi ve okulların bölümleri hakkında bilgiler veriliyor. Anaokulu ilkokul ortaokul Anadolu ve Fen liselerinden oluşan 58 derslikli kampüste her okul için labaratuvar kütüphane güzel sanatlar derslikleri yer alıyor. Spor salonu konferans salonu yüzme havuzu ve yemekhanesi de bulunan 14 bin m2 kapalı alan ile 3 bin 600 m2 bahçe alanına sahip kampüsü önceki gün AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ziyaret etti.

GELECEĞİN GÜÇLÜ BİREYLERİ

Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmazdan kampüs hakkında detaylı bilgi aldı. Korkmaz Türkiyenin eğitim sistemi gerçekleri yanında öğrencileri geleceğe güçlü bireyler olarak da hazırladıklarını belirterek Anne kucağından liseye kadar devam eden eğitim sürecinde öğrencilerimizi sadece sınava dayalı başarı sistemine değil yeteneklerini ortaya çıkarıp bu doğrultuda kendilerini geliştirmelerini de sağlıyoruz. Hayatta her zorluğun üstesinden gelecek donanıma sahip bireyler yetiştimek amacıyla en güçlü eğitim kurumlarından birini ilimize getirip bu sistemi en iyi şekilde uygulayacak öğretmen kadrosunu oluşturduk dedi.

YAMANDAN ÖVGÜ

Eğitim çalışmalarıyla yakından ilgili olduğunu belirten AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise İlimizde böyle bir yatırımın olması bizleri hiç kuşku yok ki çok mutlu ediyor. Özellikle eğitim camiasının içinden gelen biri olarak Ali Korkmaz tarafından bu yatırımın olması çok önemli. Ülkemizin geleceği için gençlerimize verilen eğitimin kalitesini sürekli artırmak zorundayız. Yeni Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da eğitimin içinden gelen biri olarak eminim bu konuda çok farklı bir döneme imza atacaktır. Bu konudaki heyecanına bizzat şahit oldum. Bilnet Kocaeli Kampüsü gerçekten her ayrıntısı düşünülerek hazırlanmış. Derslikleri labaratuvarları spor alanlarını gezip gördükçe insana yeniden okula başlasam dedirtiyor. Ortaya çıkan bu eserden dolayı Ali Korkmazı kutluyorum dedi.