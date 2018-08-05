Uygulama öncesi gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Altıntaş, belediye, sağlık, tarım müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortak bir çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, amaçlarının ilçede huzur ve güvenliğinin sağlanması olduğunu ifade etti.
Umuma açık yerlerde belge ve ruhsat, kaçak ürün, hijyen kontrollerinin titizlikle yapıldığına işaret eden Altıntaş, "Gelen bilgilere göre umuma açık bir iş yerinde kaçak içki ile iki silah ele geçirilmiştir." dedi.
Yapılan uygulamada 168 aracın kontrolü, 310 kişinin sorgusu yapıldı.
Yapılan sorgulamada, bir otomobilde 5 gram esrar ele geçirildi ve iki kişi uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Umuma açık yerlerde yapılan uygulamada ise bazı iş yerlerinde 28 şişe kaçak içki, 6 beyzbol sopası bulundu, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bilgi ve ibareleri silinmiş pompalı tüfek ve fişekler ele geçirildi.
Öte yandan, ehliyetsiz araç kullanmak, araç muayene ve sigorta eksikliği, alkollü araç kullanmak gibi suçlardan toplam 6 bin 502 lira idari para cezası uygulandı.
Gölcük didik didik arandı! Ele geçirilenlerde ne ararsan var
Gölcük Emniyet Müdürlüğü, Gölcük Jandarma Komutanlığı, Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Gölcük Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kaymakam Mustafa Altıntaş gözetiminde trafik ve umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.
Uygulama öncesi gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Altıntaş, belediye, sağlık, tarım müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortak bir çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, amaçlarının ilçede huzur ve güvenliğinin sağlanması olduğunu ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz