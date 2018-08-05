Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:02 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:29 TSİ )

Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi’nde ikamet eden aile, Sivas’taki bir yakınlarının düğününden dönerken Bolu’da kaza geçirdi. Kazada, aynı aileden bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bolu’da meydana gelen kazanın ateşi, Kocaeli’ye düştü. Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde ikamet eden ailenin içinde bulunduğu otomobil, Bolu’da TEM otoyolunda önce TIR’a çarptı, ardından taklalar attı. Sivas’taki bir yakınını düğününden dönen aileden, sürücü Koray Kuzu’nun ablası Pervin Sağlam öldü, sürücü Koray Kuzu ile annesi Sevim Balcı ve iki çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bolu Olay gazetesinin haberine göre; feci kaza bugün saat 10.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Koray Kuzu idaresindeki 41 ABA 805 plakalı araç, önünde seyreden İbrahim Rende idaresindeki 31 E 0225 plakalı TIR’a yandan çarptıktan sonra taklalar atarak sürüklendi. Yaklaşık 50 metre kadar sürüklenen araç daha sonra ters vaziyette durabildi.

KAZADA BENİM SUÇUM YOK

Kazada sürücü Koray Kuzu’nun ablası Pervin Sağlam isimli genç kadın araç içerisinde hayatını kaybederken, sürücü Koray Kuzu ile annesi Sevim Balcı ve iki çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı. 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Özel aracın, kendisinin kullandığı TIR’ın dorsesine çarptığını söyleyen sürücü İbrahim Rende, “Ankara’dan İstanbul’a gidiyordum. TEM otoyolu Batı gişelerine gelmeden arkamdan kırmızı renkli bir araç zikzak yaparak geldi, dorseme çarptı ve takla atmaya başladı. Kazada benim hiçbir suçum yok” dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

Bugün 14:02 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli’den yola çıkan otobüs devrildi mask
Kocaeli’den yola çıkan otobüs devrildi
Kocaelili iş adamı tutuklandı! mask
Kocaelili iş adamı tutuklandı!
Taştan Timur, vefat etti mask
Taştan Timur, vefat etti
Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı mask
Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı
Kuaför Özcan, hayatını kaybetti mask
Kuaför Özcan, hayatını kaybetti
İzmitli esnaf Sinan Can vefat etti mask
İzmitli esnaf Sinan Can vefat etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Kira fiyatları el yakıyor! mask
Kira fiyatları el yakıyor!
Kocaelili iş adamı tutuklandı! mask
Kocaelili iş adamı tutuklandı!
İzmitli esnaf Sinan Can vefat etti mask
İzmitli esnaf Sinan Can vefat etti
"Ölüm yolu" yine meclis gündeminde mask
"Ölüm yolu" yine meclis gündeminde
Otobüs yolculuğunda yeni dönem! mask
Otobüs yolculuğunda yeni dönem!

GALERİ

Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL