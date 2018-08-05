Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü

Bolu’da meydana gelen kazanın ateşi, Kocaeli’ye düştü. Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde ikamet eden ailenin içinde bulunduğu otomobil, Bolu’da TEM otoyolunda önce TIR’a çarptı, ardından taklalar attı. Sivas’taki bir yakınını düğününden dönen aileden, sürücü Koray Kuzu’nun ablası Pervin Sağlam öldü, sürücü Koray Kuzu ile annesi Sevim Balcı ve iki çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bolu Olay gazetesinin haberine göre; feci kaza bugün saat 10.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Koray Kuzu idaresindeki 41 ABA 805 plakalı araç, önünde seyreden İbrahim Rende idaresindeki 31 E 0225 plakalı TIR’a yandan çarptıktan sonra taklalar atarak sürüklendi. Yaklaşık 50 metre kadar sürüklenen araç daha sonra ters vaziyette durabildi.

KAZADA BENİM SUÇUM YOK

Kazada sürücü Koray Kuzu’nun ablası Pervin Sağlam isimli genç kadın araç içerisinde hayatını kaybederken, sürücü Koray Kuzu ile annesi Sevim Balcı ve iki çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı. 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Özel aracın, kendisinin kullandığı TIR’ın dorsesine çarptığını söyleyen sürücü İbrahim Rende, “Ankara’dan İstanbul’a gidiyordum. TEM otoyolu Batı gişelerine gelmeden arkamdan kırmızı renkli bir araç zikzak yaparak geldi, dorseme çarptı ve takla atmaya başladı. Kazada benim hiçbir suçum yok” dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı