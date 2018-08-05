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Değer: Bizden İYİ Parti'ye 4 bin 500, HDP’ ye bin 500 civarında oy gitti

CHP Derince İlçe Örgütü 24 Haziran seçimlerinin ardından genel merkezin talimatıyla danışma toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan öncesi seçimler oy kıyaslamasında CHP Derince’de 7 Haziran seçimlerinde 22 bin 671, 1 Kasım seçimlerinde 22 bin 895 oy alırken 24 Haziran seçimlerinde 20 bin 320 oy alarak düşüşe geçtiği belirtildi.

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24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi tarafından ilçe örgütlerine danışma toplantıları yapmaları yönünde talimat gelmişti. Bu doğrultuda Derince İlçe Örgütü parti binasında bir araya gelerek ilçe danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkan Yardımcısı Suca Omurca, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İlçe Başkanı Nihat Değer, Körfez eski İlçe Başkanı Mehmet Kaçar ve partililer katıldı. Toplantının divan başkanlığını İlçe Başkanı Nihat Değer yaptı. İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın hasta olduğu için, milletvekillerinden Tahsin Tarhan ile Haydar Akar’ın yurtdışında olduğu için toplantıya katılmadıkları belirtildi.

İstediğimiz alamadık

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Nihat Değer, “Seçim süreci boyunca Derince İlçe Örgütü olarak seçim çalışmaları yaptık. Bunun yanında önemli olan özellikle ev toplantılar çok önemliydi. Bu ev toplantılarında yapılan bire bir çalışmalarla birlikte bu süreci geçirdik. Baskın seçimle birlikte üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Bu süreçte İYİ Parti ortaya çıktı. İYİ Parti, AKP’den yüzde 2, CHP’den yüzde 3 oy aldı. Bizim Derince özeli Türkiye genelinden pek farklı değil. Yüzde 3 HDP’ye, yüzde 2 ise İYİ Parti’ye oyumuz gitti. İlçemizde ise, İYİ Partiye 4bin 500, HDP’ye ise bin 500 civarında oy gitti bizden. HDP ve İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediğini alamazken biz de milletvekili seçimlerinde istediğimizi alamadık” dedi.

İstatistikler değerlendirildi

Parti içindeki çekişmelere değinen Değer, “İstediğimiz sonucu alamamamıza rağmen hala parti içinde tartışmalarımız sürüyor. Bizim bir an önce bu iç tartışmalardan çıkarak önümüzdeki yerel seçime odaklanmamız lazım” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından seçim istatistiklerini içeren slayt gösterisi partililerle paylaşıldı. İzlenilen istatiksel slaytın ardından partililer kendi öneri ve görüşlerini divanla paylaşırken bu bölüm ise basına kapalı olarak gerçekleştirildi

Bugün 14:25 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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