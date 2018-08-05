Okuyan: İnce, AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı verdi

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, Yalova'dan hemşehrisi de olan Muharrem İnce'ye, CHP'li yöneticilere yönelik 'partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz' açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Bu açıklamasıyla, "AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi" diyen Okuyan, "Muharrem gözünü seveyim, biz birbimizi tanırız, yapma, sen genel merkeze bunları söylediğin vakit benim önüme gelen o bilgiler ve seninle ilgili bazı tespitler, Yalova halkının bir kısmının çok yakından bildiği şeyleri anlatsam doğru olur mu?" diye sordu.

Okuyan, "Partiye zarar verdin zaten ayrıca neyi anlatmaya çalışıyorsun. Bu laf nedir ya. Bak şimdi sen diyorsun ki, parti genel merkezinde öyle işler var ki, ben bunları açıklamıyorum partiye zarar vermemek için. Cümlelere bakın, kelimelere bakın. Açıklarsam genel merkezdeki arkadaşların sokağa çıkacak yüzleri kalmaz diyorsun. Zaten söyleyeceğini söyledin. Zaten verdin partiye zararı be. Bunu ben vatandaş olarak dinliyorum, ne demek ya bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne senin bu lafının verdiği zararın yüzde 1'ini AK Parti vermezdi ya. Bu kadar yıl milletvekilisin, ayıptır ya. Ayıptır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmaya senin ne hakkın var" dedi.