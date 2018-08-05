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Okuyan: İnce, AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı verdi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, canlı yayınına katıldığı KRT ekranlarında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Okuyan, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 'AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı verdi' dedi.

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KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, Yalova'dan hemşehrisi de olan Muharrem İnce'ye, CHP'li yöneticilere yönelik 'partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz' açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Bu açıklamasıyla, "AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi" diyen Okuyan, "Muharrem gözünü seveyim, biz birbimizi tanırız, yapma, sen genel merkeze bunları söylediğin vakit benim önüme gelen o bilgiler ve seninle ilgili bazı tespitler, Yalova halkının bir kısmının çok yakından bildiği şeyleri anlatsam doğru olur mu?" diye sordu.

Okuyan, "Partiye zarar verdin zaten ayrıca neyi anlatmaya çalışıyorsun. Bu laf nedir ya. Bak şimdi sen diyorsun ki, parti genel merkezinde öyle işler var ki, ben bunları açıklamıyorum partiye zarar vermemek için. Cümlelere bakın, kelimelere bakın. Açıklarsam genel merkezdeki arkadaşların sokağa çıkacak yüzleri kalmaz diyorsun. Zaten söyleyeceğini söyledin. Zaten verdin partiye zararı be. Bunu ben vatandaş olarak dinliyorum, ne demek ya bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne senin bu lafının verdiği zararın yüzde 1'ini AK Parti vermezdi ya. Bu kadar yıl milletvekilisin, ayıptır ya. Ayıptır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmaya senin ne hakkın var" dedi.

Yaşar Okuyan, CHP'de imza toplayan parti içi muhaliflere de sert sözler söyledi:

"Muhalif kanat genel merkeze muhalif değil kusura bakmasınlar ama siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet etmekle sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet etmek aynı şeyler değil. Şu seçim yerel sürecine girmiş Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni kargaşanın içine sokmak CHP'ye ihanettir, CHP'ye ihanet ise Türkiye'ye ihanettir. Bu kadar net söylüyorum. Kızsınlar bana, çoğu arkadaşım. AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi. Muharrem gözünü seveyim, biz birbimizi tanırız, yapma, sen genel merkeze bunları söylediğin vakit benim önüme gelen o bilgiler ve seninle ilgili bazı tespitler Yalova halkının bir kısmının çok yakından bildiği şeyleri anlatsam doğru olur mu? Doğru bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini bu şekilde konuşmak fevkalade yalnış, hakkın yok, haddini aştın, sana Yaşar Okuyan olarak söylüyorum, AK Parti'nin vermeyeceği zararı CHP'ye verdin bugün. Benim gözümde sıfırsın bundan sonra."

Bugün 15:21 TSİ - Siyaset

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