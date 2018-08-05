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Bugün 15:40 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:42 TSİ )

Gölcükspor 3 futbolcu daha alacak !..

1. etap kamp çalışmalarını Afyon Oruçoğlu Otel’de sürdüren ve bir yıl aradan sonra yeniden 3.Lig 3.Grup’ta Kocaelispor ile aynı gruba düşen Gölcükspor, günde çift idman yaparak yen sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Gölcükspor bir yandan  çalışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, bugün kampa katılacak. Transfer çalışmalarını teknik sorumlu Kayhan Çubuklu ile paylaşacak, alınması düşünülen futbolcular ile bire bir görüşmeler yapacak. Gölcükspor dış transferde 3 futbolcu ile görüşüyor. Bir kaleci, bir forvet ve bir kenar adamını takıma takviye etmek istiyor.

ŞAHİN VE ÇUBUKLU KAFA KAFAYA VERDİ…

Başkan Ahmet Şahin, teknik sorumlu Kayhan Çubuklu’nun verdiği rapora göre alınacak üç futbolcunun en kısa sürede kampa katılması için çaba sarf ediyor. Bugün veya yarın, büyük bir olasılıkla bu transferlerin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu arada Onur Özcan, hafta arasında takım ile anlaştı ve çalışmalara başladı.  

Bugün 15:40 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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