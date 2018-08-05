Spor camiası ‘KEYF-II Bİ’YER’de buluştu

Gebze Hacı Halil Mahallesi 1209 Sokak’ta hizmet verecek tesisin açılış töreni şova dönüştü. Coşkulu bir törenle hizmete giren, Keyf-II Bi Yer ismiyle faaliyete geçen tesisin açılış törenine Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile spor kulübü başkanları, KASKF yöneticileri, ortakların eşleri katıldı.

AÇILIŞ ÖNCESİ KONUKLARA İKRAMDA BULUNULDU

Gebze’de 5 ortağın işletmeciliğini yapacağı Keyf-II Bİ Yer, spor camiasını bir araya getirdi. Sabah 7.30 gece 1’e kadar açık olacak tesiste, kahvaltı da sunuluyor. Tatlı katmer çeşitleri, künefe çeşitleri ve kadayıf menüsünden oluşu tatlı gün boyu servis edilecek. Toplamda 10 personel görev yapacak. Açılış kokteylinde konuklara künefe, karpuz, kavun, süt, üzüm ve çerezden oluşan menü sunuldu. Açılışa spor camiası adeta akın etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise Ankara’da olduğu için açılışa katılamadı. Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, İlyas Şeker ve Emine Zeybek de çelenk gönderdi hayırlı olsun mesajı iletti.

SPOR PROTOKOLÜ DE HAZIR BULUNDU

Törene ayrıca KOSGEB Daire Başkanı Ertuğrul Çetinkaya, CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Darıca İlçe Başkanı Hakan Höbek ve Gebze yöneticisi İrfan Ağar, Futbol İl Hakemler Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, Hakemler Derneği Başkanı Özhan Kurt, Saha Komiserleri Derneği Şube Başkanı Süleyman Karadaş, TFF eski Başkanı Rafet Kırgız, Futbol İl temsilcisi Mitat Ağa da katıldı.