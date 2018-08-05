Köseköy Ateşspor Suadiye’yi ‘7’ bitirdi

Gündemde yine 2 maç vardı. Turnuvada şimdiye kadar en farklı skor, önceki akşam oynanan maçta alındı. Köseköy Ateşspor, Suadiyespor’u 7-1 yendi, ikinci galibiyetini aldı, puanını 6’ya çıkardı. Maçın tamamında üstün oynayan Köseköy Ateşspor’un gollerini Sakıp 2, Buğra 2, Sinan ve Çetin atarken, Suadiyespor’un tek golünü Burak kaydetti. Suadiyespor’dan Selman kendi kalesine ikinci golü attı. Günün ilk maçında ise Arslanbey GB.ilk maçına çıkarken, ilk galibiyetini tek golle aldı. Karatepespor ilk maçta Suadiyespor ile 5-5 berabere kaldı, bir puan aldı. Yeşil Siyahlılar, ikinci maçta mağlubiyetle tanıştı. Kartepe turnuvası bugün Acısu Stadı’nda oynanacak iki maçla devam edecek.

ARSLANBEY GBSPOR: 1

KARATEPESPOR: 0

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Anıl Şenlik ***, Abdullah Yalçınkaya ***, Telat Özçelik ***

ARSLANBEY GBSPOR: Aziz ***, Furkan *** (İbrahim **), Abdülbaki *** (Erman **), Emre Keskin ***, Fikret ***, Ömer ***, Faruk *** (İskender **), Doğan ***, Fatih ***, Emre Ayhan *** (Emir **), Bahadır *** (Emirhan ***)

KARATEPESPOR: Muhammet **, Samet **, Coşkun ** (Yasin **), Abdullah **, Kerem **, Ahmet **, Sinan ***, Bedirhan ** (Serkan **), Halil ** (Celil **), Bilal **, Ufuk ** (Hüseyin **)

GOL: Fatih DK.11

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 7

SUADİYESPOR: 1

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Abdullah Yalçınkaya ***, Anıl Şenlik ***, Telat Özçelik ***

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Emre ***, Soner ***, A.Hamit ***, Emircan ***, A.Macit *** (Nazif **), Çetin ***, Merkan *** (Özcan **), Ekrem *** (Emirhan ***), Sinan *** (Buğra **), Recep *** (Mehmet **), Sakıp ****

SUADİYESPOR: Emirhan **, Oğuzhan **, Aykut **, Selman ** (Mehmet *), Şahin **, Özgür **, Kerem **, Cevat **, Sinan **, Burak **, Ali Sezgin **

GOLLER: Sakıp DK.3-23, Buğra DK.47-52, Sinan DK.7, Çetin DK.47, (Köseköy Ateşspor) Burak DK.46, Selman DK.45 (K.K) (Suadiyespor)