Bugün 15:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:49 TSİ )
Suadiye iç transferde 3 futbolcuyla anlaştı
Geçen sezon Suadiyespor formasını giyen ve başarılı maçlar oynayan üç başarılı futbolcu Mithat, Aykut ve Selman, önceki gün, Suadiyespor Başkanı Mevlüt Ağra ve yönetim kurulu ile masaya oturdu.
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Bugün 15:48 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz