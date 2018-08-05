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Suadiye iç transferde 3 futbolcuyla anlaştı

Geçen sezon Suadiyespor formasını giyen ve başarılı maçlar oynayan üç başarılı futbolcu Mithat, Aykut ve Selman, önceki gün, Suadiyespor Başkanı Mevlüt Ağra ve yönetim kurulu ile masaya oturdu.