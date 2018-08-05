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Kocaeli'de ilk köy müzesi açıldı

İzmit'in Sepetçiler Mahallesi'nde kurulan ilk köy müzesi, törenle açıldı. Müzede tarımda, hayvancılıkta ve günlük hayatta kullanılan asırlık araçlar yer alıyor.

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İzmit Belediyesi tarafından Sepetçiler Mahallesi’nde kurulan ilk köy müzesi ve mahalle konağı açılışına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Köy hafızası oluşturmak için kurulan müzede, tarımda, hayvancılıkta ve günlük hayatta kullanılan asırlık araçlar yer alıyor. Müzede sergilenen ürünler arasında 1883 yılına ait beşik, 1950 yılına ait tekerlekli pulluk, 1955 yılına ait hamurluk, 1924 yılına ait et terazisi, 1935 yılına ait su değirmen taşı ve 1929 yılına ait değirmende yer alıyor. Yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, tezgah, dibek taşı, ibrik, tas, kandil, gaz lambası ve giyim eşyalarının da sergilendiği müzede Türkiye’de ilk kez kullanılan traktörlerden biri de bulunuyor. Müzeye bağışta bulunanlara plaket verilip, isimlerinin yazılacağı bir köşede oluşturuldu.

Örnek bir müze olacağını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Birçok köy konağı, mahalle konağı yaptık. Ama bu köy konağımız daha farklı. İçerisinde Kocaeli'de ilk defa yapılan ve Türkiye'de de örnek olabilecek bir köy müzemizi bulunuyor. Müzecilik şehrimizde gelişiyor. Farklı alanlarda müzeler hazırladık. Şehrimizin turizmde yer alması için böyle müze girişimlerimiz önemli. Bu ülkenin bugünlere gelmesinde, şehirlerde bu yaşantıyı sürmemizde en önemli güç köylerimizdir. Köylülerimiz bizim baş tacımız. Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Millete hizmet etmek isteyen, köylüye hizmet etsin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her yaptığı işte köylüleri ön plana çıkararak, bizim en önemli ilham kaynağımız oldu" dedi.

Hayal ettikleri müzenin gerçek olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Nejdet Çetin ise, "Böyle bir müzenin köyümüzde olması bizim için hayaldi, hayalimiz gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

Bugün 15:51 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

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