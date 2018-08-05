Kocaelispor, Çatalca ile karşılaşıyor

Pendik’te rakibiyle 0-0 berabere kalan Kocaelispor, yarın ikinci maçta Çatalcaspor ile karşılaşıyor. Maç saat 18.00’de başlayacak ve Bolu Termal Otel Sahası’nda oynanacak. Taraftar da bu maça gidecek. 3. maç 10 Ağustos’ta Sancaktepe ile, dördüncü maç 14 Ağustos’ta Eyüpspor ile yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz