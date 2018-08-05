Başiskele’nin yeni gençlik ve spor merkezi hizmete girdi

Gençlerin; sosyal, kültürel ve sportif bakımdan kendilerini geliştirebilmeleri ve kendilerini evde hissetmelerini sağlayacak sosyal yaşam gençlik ve spor merkezlerinden bir yenisinin açılışı Yaylacık Mahallesi Mert İnan Sokak’ta gerçekleşti. Daha önce açılışa hazırlanan ancak aşırı yağışlar nedeniyle iptal edilen program bir hafta sonra yapıldı ve 7 Yıldızlı Kent Başiskele’nin yeni gençlik ve spor merkezi gençlerin hizmetine sunuldu.

Açılışa Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın yanı sıra AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve ilçe yönetimi, Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş, Yaylacık Mahalle Muhtarı Orhan Firidinoğlu ve mahalle muhtarları, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ile mahalle halkı katıldı.

Uzman Vaiz Muhammet Yıldız’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda ilk olarak konuşan Yaylacık Mahalle Muhtarı Orhan Firidinoğlu, Belediyenin mahalle sınırları içinde birçok hizmet gerçekleştirdiğini ve hizmetlerin devam edeceğini belirterek, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a ve gösterdikleri sabırdan dolayı da mahalle halkına teşekkür etti.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ise konuşmasında, “Geçen hafta şiddetli bir yağış olduğu için açılışımızı bir hafta ertelemek zorunda kaldık. Bugüne kadar 37 mahallemizde 10 binin üzerinde ev ziyareti gerçekleştirdik. Hasta, yaşlı ve engelli ziyaretinde bulunduk onların hal ve hatırlarını sorduk. Başiskeleli olmalarının ayrıcalığını hissettirdik. Başiskele halkını efendi olarak görüp, hizmetkârı olmak, bu millete hizmetkârlık yapmak benim için ve muhtar arkadaşlarım için şereftir. Başiskele’nin 2009 yılında nüfusu 48 binlerde iken şu an nüfusumuz 100 bin oldu. Yaylacık Mahallesi’nin nüfusu 2009’da 1935 iken şimdi 2500. Sokak sayısı 2009’da 15 iken şu anda açılmış sokak sayısı 36. Başiskele’de nüfus her geçen gün artıyor. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık. Belki geciktirmişizdir ama asla atlamadık ” dedi.

Başkan Ayaz, yaptığı konuşmada Yaylacık Mahallesi halkına bir müjde daha verdi. Başkan Hüseyin Ayaz, “Başiskele’de ilk olarak millet kıraathanemizi de Yaylacık Mahallesi’nde yakın zamanda açacağız. Orada belediyemizin, müftülüğümüzün, milli eğitim müdürlüğümüzün ve üniversitemizin katkılarıyla gençlerimize eğitim verilecek. Burada gayemiz gençlerimizin, Türk milli ve manevi değerleriyle, gerçek bir Anadolu Müslümanı gibi yaşama ayak uydurmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Bu spor salonların açılmasında asıl gaye de sadece spor yapılsın, bedensel faaliyetlerde bulunulsun diye değil, gençleri uygunsuz ortamlardan, madde bağımlılığından kurtarmak, gayri ahlaki davranışlardan onları soyutlamaktır” diyen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esas mesele gençlerimizin, annesine, babasına, komşusuna, akrabasına, eşine, dostuna saygısızlık yapmasını önlemektir. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı için milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız gerekir. Bu ülke ancak inançlı bir neslin omuzları üzerinde yükselecektir. Biz de buna Başiskele’den katkı sağlamak için bugün 37 mahallemizin hemen hemen her birinde Allah izin verirse böyle tesisleri açacağız.”

Başkan Ayaz, “Bizim bir derdimiz var. Biz Başiskele halkına aşığız. Belediyecilik aşk işidir. Belediyecilik fedakârlık ister. Biz bu milletin inandığı manevi değerlere sahip çıkarak Başiskele’yi Kocaeli genelinde parlayan 7 yıldızı ile yakın gelecekte daha yüksek yerlere taşıyacağız. Başiskele kazanmaya devam edecek. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde yaklaşık 300 bin nüfusu kaldıracak şekilde ikame edilmiş durumda. Başiskele’nin önünü kesmeye çalışanlara Allah’ın izniyle kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Yaylacık Mahalle muhtarı ve mahalle gençlerinin Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkür plaketi vermesinin ardından yapılan dua ile Yaylacık Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılışı yapıldı, katılan misafirlere ikramda bulunuldu.