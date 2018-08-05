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Zihinsel engelli kadın saldırıya uğradı

Başiskele'de 30 yaşındaki Havva Özcan isimli engelli kadın kimliği belirsiz kişilerce darp edildi.

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Başiskele Kullar Karadenizliler Mahallesi Barbaros Caddesi No:55 adresinde babası İzzet Özcan, Memiş Özcan ile birlikte aynı binada yaşayan ve ilçe halkı tarafından çok sevilen 30 yaşındaki zihinsel engelli Havva Özcan, bu sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Saldırı sırasında yaralanan genç kadın için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından darp edilen Havva'ya ilk müdahalesini yapılırken, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özcan'ın burnunda çatlak ve gözünde şişlik meydana geldiği tespit edilirken, Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün 17:28 TSİ - Asayiş

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