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Dün 17:38 TSİ- Gündem ( G : Dün 17:42 TSİ )

Ayaz'dan bayramda 800 TL ikramiye müjdesi

Personelin motivasyonunu arttırmak amacıyla gerçekleştirilen pikniğe katılan personel ve aileleriyle sohbet eden Başkan Hüseyin Ayaz, çalışanlarına bir de sürpriz yaparak bayram öncesi 800 TL bayram ikramiyesi verileceği müjdesini verdi.

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Başiskele’de halkının birlik ve beraberliğini, komşuluk ilişkilerini güçlü tutan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, ailesi olarak gördüğü çalışanlarını da unutmuyor. Onlarla birlikte sürekli sahada olan hal ve hatırlarını soran Başkan Ayaz, düzenlediği organizasyonlarla hem çalışanlar hem de aileleri ile birlikte oluyor. Bunlardan biri olan ve her yıl düzenlenen piknik organizasyonunda Başiskele Belediyesi güçlü ve büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Başiskele Belediyesi çalışanı olmaktan ve Başkan Hüseyin Ayaz ile çalışmaktan gurur duyduklarını her fırsatta belirten belediye çalışanları, aileleri ile birlikte Adagöl Mesire alanında kaynaştılar, dinlenip yorgunluklarını attılar.

Personel ve aileleri ile birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Başiskele Belediyesi’nin birer ferdi ve büyük bir ailesi olarak 9 yıldır gerçekleştirdiğimiz geleneksel pikniğimizi bugün yine birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı içerisinde, ailelerimiz ile birlikte kaynaşma, tanışma ve sevgi bağlarımızı güçlendirme noktasında pikniğimizi gerçekleştiriyoruz. Güçlü, huzurlu, güvenli ve temiz bir Başiskele inşa etmeningururunu yaşıyoruz. Sizler ve aileleriniz bizim yol arkadaşımızsınız. Bizim sizler ve ailelerinizle gönül bağımız var. Bizler Başiskele’de ilk gün ki başladığımız aşk ve heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Biz çalışıp fedakârlık edecek, gece gündüz durmadan ilerleyeceğiz ki çocuklarımız daha güzel yarınlarda yaşasınlar. Biz “Komple Hizmet, Güvenli Gelecek” derken bunu siz Başiskele Belediyesi çalışanlarına güvenerek söylüyoruz. 2009 yılında yola çıktığımızdan bu zamana, çalışan ailemizi tam 3 kat büyüttük. Nüfus 50 bin kişi iken bugün 100 bin kişiye yaklaştı. Bizden bekleneni karşılamak için sevgiyle saygıyla Başiskele halkımıza hizmet ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarım ve eş ve çocuklarına teşekkür ediyorum.”

Başkan Ayaz, yaptığı konuşmada bir de sürpriz yaparak 400 liralık bayram parasına ilave 400 liralıkta alışveriş çekinin verileceği müjdesini ileterek yine işçilerine ve ailelerine çifte bayram sevinci yaşattı. Piknik organizasyonu hediye çekilişleri, çeşitli yarışmalar ve ikramlarla devam etti.

Dün 17:38 TSİ - Gündem

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