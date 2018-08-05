Halıdereliler taş ocağı için ayaklandı

Gölcük Halıdere’de bulunan doğaya verdiği zararlar nedeniyle sık sık bölge sakinleri ile çevrecilerin tepkisine neden olan taş ocağının alınan ÇED kararı sonrasında yeniden faaliyete girmesi Halıderelileri ayaklandırdı. Halıdere merkezde toplanan yaklaşık 150 kişi taş ocağının kapatılması ve faaliyetlerinin durdurulması için eylem yaptı. Eyleme 24 Haziran Genel seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili adayı olan Ebru Küçükaydın, CHP Gölcük Belediye Meclis Üyesi Özgür Yılmaz, Halıdere Körfez Mahallesi Muhtarı Ataman Akdeniz, Yalı Mahallesi Muhtarı Seyfi Eraydın, Halıdere Tarım Kooperatifi Başkanı Necmi Kurtulmuş, Başkan Yardımcısı Mesrur Keskin ile çok sayıda Halıdereli katıldı.

13 senedir sıkıntı yaşıyoruz

Taş Ocağının ormana ve çevreye zarar vermesi nedeniyle kapatılması için mücadele ettiklerini belirten Halıdereliler eylemde sık sık ‘Halıdere uyuma köyüne sahip çık’ ve ‘Köyümüze cellat istemiyoruz’ sloganı attılar. Toplanan kalabalık adına açıklama yapan Halıdere Tarım Kooperatifi Başkanı Necmi Kurtulmuş, “Bu akşam belki inanamayacaksınız ama bu eylemi bir buçuk iki saatte derleyerek, sizleri buraya topladık. Bu halkın ortak gayesi sizleri bu alana topladı. Şunu öncelikle belirtmek istiyorum ki amacımız eylem değil, yaşadığımız duruma farkındalık yaratmak. Halıderemize açılan Taşocağı yüzünden bizler 13 yıldır sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Ormanımızı mahvetti, suyumuzu kirletti

Kurtulmuş, “Bu sorun hakkında bir sürü müracaatta bulunduk ama cevap alamadık. Şunu yeniden belirtmek istiyorum; amacımız siyaset yapmak değil. Ormanımızın yok olmasına göz yumamayız. Taşocağının kapatıldığını duyduğumuzda çok sevinmiştik. Fakat bizler 26 Temmuz’da tekrar ÇED sürecinin başladığını üzüntüyle öğrendik. 13 yıldır buradaki Ocağın kapatılmasını umutla bekledik. Bizler ilgili resmi organlara gittik ama son alınan karar bizleri çok üzdü. Bu halk köyümüzde hep dağ havası aldı, onunla yaşadı. Biz ormanımızı çok seviyoruz, ondan vazgeçmeyeceğiz. Şunu net söyleyeyim, buraya açılan taş ocağı ormanımızı mahvetti, suyumuzu kirletti” dedi.

Köyümüzün geleceğini karartmasınlar

Bölgede bulunan ormanlara sahip çıkmaları gerektiğini belirten Kurtulmuş, “ Yani tek amacımız ormanlarımıza sahip çıkmak. Ormanlarımız bizim her şeyimiz. Bizlerin Sayın Orman Bakanımızdan tek ricamız bu kararın durdurulmasıdır. Taş Ocağı olan başka yerler dolu, ormanlık olmayan yerler dolu. Böyle yerler varken tek ricamız köyümüzün geleceğinin karartılmamasıdır” şeklinde konuştu. Başkan Kurtulmuş’tan sonra söz alan Başkan Yardımcısı Mesrur Keskin, Halıdere’de yer alan Taş Ocağı bildirgesini okudu.

Taş ocağına karşı değiliz ama yeri burası olmamalı

Keskin’in bildirgesine Halıdereliler tam destek verirken konuşmasını ise sık sık attıkları sloganlarla böldüler. Halıdereli Ebru Küçükaydın ise “Taşocağının Halıdere’ye verdiği zarar konusunda 13 yıldır tam bir mücadele halindeyiz. Kimse Halıdere’yi kaderine terk edeceğimizi sanmasın. Bu konuda verdiğimiz haklı mücadeleyi ilgili Bakanlık, Hükümet yetkilileri görmeli. Taşocağına karşı değiliz. Ama Taşocağının yeri ormanlık alanlarda olmamalı. Bu konudaki mücadelenizi kutluyorum ama sizlerden taşkınlık yapmadan, mücadele vermenizi istiyorum. Ümit ediyorum ki haklı davamızda kazanan sizler olacaksınız” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kalabalık grup olaysız bir şeklinde dağıldı