İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokak adresinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanmakta olan dairedeki alevleri yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evde yaşayan 79 yaşındaki Kadriye Dirlik'in alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaşlı kadının evde ailesiyle birlikte yaşadığı ancak yangın esnasında evde tek başına olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kadiye Dirlik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yangının evdeki klimadaki elektrik kontağı nedeniyle meydana geldiği öne sürülürken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı
Bugün 22:54 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 22:55 TSİ )
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
İzmit Cedit Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında klimadaki elektrik kontağı nedeniyle çıktığı öne sürülen yangında 79 yaşındaki yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 22:54 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz