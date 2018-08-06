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Torunuyla denize giden dede, boğuldu!

Kandıra'da denize giren Hüseyin Akbulut hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Babalı Sahili'nde serinlemek için torunuyla denize giren Hüseyin Akbulut (60), kıyıdan açıldığını fark ettiği torununu çekmek isterken dalgaya kapıldı. Çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarılan Akbulut, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akbulut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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