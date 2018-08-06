Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:37 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:38 TSİ )

AKP'nin "A takımına" Kocaeli'den sürpriz isim

18 Ağustos’ta büyük kongresini yapmaya hazırlanan AKP’de, MKYK ile MYK’da önemli değişiklikler bekleniyor. A Takımı olarak nitelendirilen MKYK’da Kocaeli'den de sürpriz bir ismin yer alacağı gündeme geldi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP, 18 Ağustos’taki büyük kongresinde partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) önemli değişikliklere hazırlanıyor. Kongrede yenilenecek ‘A takımı’ için kulislerde sürpriz isimler konuşuluyor. Mevcut MKYK’da yer alan önemli isimlerden Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop yeni görevlerinden ötürü parti yönetiminde yer alamayacaklar.

FİKRİ IŞIK YOK GİBİ...

Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer alan bazı isimlerde de değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor. Bu dönem sadece milletvekili olarak kalan, AKP'nin meclis gurubunda ve komisyonlarda görev almayan Fikri Işık’ın yeni MKYK’da olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

18 YAŞINDAKİ ELİF NUR BAYRAM

1978581-620x410-1533537838.jpg

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni MKYK'da genç isimlere yer vermeye hazırlandığı da vurgulanırken, bu konuda öne çıkan isimler arasında 24 Haziran seçimlerinde Kocaeli'den 11. sıradan aday gösterilen ancak seçilemeyen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram AKP'nin gündeminde yer alıyor. Mevcut MKYK üyesi Zeki Aygün’e ise bu dönem görev verilmesi beklenmiyor.

Bugün 09:37 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

nezih - kolay itaat edecek kişiler olması elbette önemli

Yanıtla . 0Beğen 06 Ağustos 13:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
CHP'li İnce'den kurultay açıklaması mask
CHP'li İnce'den kurultay açıklaması
Kocaeli'nin yakından tanıdığı isim, Cumhurbaşkanının başdanışmanı oldu mask
Kocaeli'nin yakından tanıdığı isim, Cumhurbaşkanının başdanışmanı oldu
Değer: Bizden İYİ Parti'ye 4 bin 500, HDP’ ye bin 500 civarında oy gitti mask
Değer: Bizden İYİ Parti'ye 4 bin 500, HDP’ ye bin 500 civarında oy gitti
"İnce için biz de imza verdik ama görünmüyor" mask
"İnce için biz de imza verdik ama görünmüyor"
CHP'de imza veren 14 Kocaelili isim mask
CHP'de imza veren 14 Kocaelili isim
CHP "Yeterli imza yok" dedi İnce teşekkür etti mask
CHP "Yeterli imza yok" dedi İnce teşekkür etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaelili iş adamı tutuklandı! mask
Kocaelili iş adamı tutuklandı!
Kira fiyatları el yakıyor! mask
Kira fiyatları el yakıyor!
Sivrisinekler yedi bitirdi! mask
Sivrisinekler yedi bitirdi!
Otobüs yolculuğunda yeni dönem! mask
Otobüs yolculuğunda yeni dönem!
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü mask
Bolu'daki kazanın ateşi Kocaeli'ye düştü
Ehliyette yeni dönem resmen başladı mask
Ehliyette yeni dönem resmen başladı

GALERİ

Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi mask
Yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL