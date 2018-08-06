AKP'nin "A takımına" Kocaeli'den sürpriz isim

AKP, 18 Ağustos’taki büyük kongresinde partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) önemli değişikliklere hazırlanıyor. Kongrede yenilenecek ‘A takımı’ için kulislerde sürpriz isimler konuşuluyor. Mevcut MKYK’da yer alan önemli isimlerden Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop yeni görevlerinden ötürü parti yönetiminde yer alamayacaklar.

FİKRİ IŞIK YOK GİBİ...

Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer alan bazı isimlerde de değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor. Bu dönem sadece milletvekili olarak kalan, AKP'nin meclis gurubunda ve komisyonlarda görev almayan Fikri Işık’ın yeni MKYK’da olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

18 YAŞINDAKİ ELİF NUR BAYRAM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni MKYK'da genç isimlere yer vermeye hazırlandığı da vurgulanırken, bu konuda öne çıkan isimler arasında 24 Haziran seçimlerinde Kocaeli'den 11. sıradan aday gösterilen ancak seçilemeyen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram AKP'nin gündeminde yer alıyor. Mevcut MKYK üyesi Zeki Aygün’e ise bu dönem görev verilmesi beklenmiyor.