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Belediye tek tek topluyor... Cezası ise 259 TL

İzmit’te sokak aralarına terk edilen hurda araçlar tek tek toplanıyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sadece son bir yıl içinde 150’ye yakın hurda araç bulundukları yerlerden kaldırıldı.

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CEZA UYGULANIYOR

Belediye yetkilileri, mahalle aralarına, yol kenarlarına bırakılan hurda araçların hem görsel kirlilik oluşturduğunu, hem de fare, sinek, haşerat gibi zararlıların üremelerine neden olduğunu belirterek “ mahallelerdeki denetimlerimiz sırasında sık sık karşılaştığımız hurda araçların kaldırılması için 10 yılı aşkın zamandır çalışma yapıyoruz. Yol kenarlarına, mahalle aralarına terk edilen araçların öncelikle sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Sahiplerine ulaştığımız araçların çekilmesini istiyoruz, çekmeyenler hakkında 259 lira Kabahatler Kanununa göre ceza işlem uyguluyoruz. Sahibi bulunamayan araçları da çekiciler yardımıyla bulundukları yerlerden alınıp otoparklara çekiliyor. 10 yıl içinde 2 bine yakın hurda araç mahalle aralarından kaldırıldı” dediler. Bu arada Bekirdere Mahallesi Kuşak Sokak’ta 2 yıldır terk edilmiş olan plakası ve şase numarası bulumaysan araç ta yetkililerce kaldırıldı.

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