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Cengiz Kurtoğlu, Kocaeli'ye geliyor

Arabesk dünyasının duayen ismi ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Gebze’de konser verecek.

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Arabesk dünyasının duayen ismi Cengiz Kurtoğlu, 10 Ağustos Cuma günü Gebzeli hayranlarıyla buluşacak. Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek konserde arabesk müzik severler unutamayacakları bir akşam geçirecek. Ücretsiz konsere ilginin yoğun olması bekleniyor.

Bugün 09:56 TSİ - Yaşam

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