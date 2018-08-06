Arabesk dünyasının duayen ismi Cengiz Kurtoğlu, 10 Ağustos Cuma günü Gebzeli hayranlarıyla buluşacak. Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek konserde arabesk müzik severler unutamayacakları bir akşam geçirecek. Ücretsiz konsere ilginin yoğun olması bekleniyor.
Bugün 09:56 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 10:02 TSİ )
Cengiz Kurtoğlu, Kocaeli'ye geliyor
Arabesk dünyasının duayen ismi ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Gebze’de konser verecek.
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Bugün 09:56 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz