İstanbul Kapalıçarşı'da 5,1110 liradan alınan dolar 5,1130 liradan, 5,91 liradan alınan euro ise 5,9120 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,0840 liradan, euro ise 5,8920 liradan satılmıştı.
Bugün 10:07 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:53 TSİ )
Dolar, 5 TL'yi de aştı!
Serbest piyasada dolar 5,1130 liradan, euro ise 5,9120 liradan güne başladı.
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Bugün 10:07 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz