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Bugün 10:34 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:36 TSİ )

Büyük Derbent ‘Bal’lanacak

BAL’a yükselen geçen yılki ne başarılı temsilcilerimizden Büyük Derbentspor, Kartepe macerasını başlamadan bitirirken, eski adıyla yola devam ediyor ve bayramın 2. günü Kartepe Green Park’ta kampa giriyor.

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Bölgesel Amatör Lig BAL’da ilk kez mücadele edecek Büyük Derbentspor, yaklaşık 15 gün önce yeni sezon çalışmalarına Acısu’da başladı. Kırmızı Beyazlılara, cumartesi ve pazar günü, teknik sorumlu, Ali Gürdal tarafından izin verildi. Çalışmalara kaldığı yerden dün, Acısu’da yeniden başlayan takım, kampa Kartepe’de devam edecek.

KADRO DÜŞÜRÜLECEK

 Sezon öncesi çalışmalara 38 futbolcuyla başlayan Büyük Derbentspor kafilesini 22 futbolcuya düşüren Teknik sorumlu Ali Gürdal, dış transferde 11 futbolcuyu kadrosuna kattı. Gürdal takıma en az 3 futbolcu daha transfer edecek. Sol bek, stoper ve forvet alacak ekip, Kartepe Green Park Otel’de kampa girecek. Büyük Derbentspor kadrosu 25 kişiden oluşacak. Kartepe kampı 12 gün sürecek. Burada kamp boyunca en az 4 hazırlık maçı yapılacak. Kartepe ikinci etap kamp çalışmalarında günde çift idman yapılırken, çalışmalar sabah 9.30, akşam 18.30’da gerçekleştirilecek. N Ahmet AKAY

DERBENT DIŞ TRANSFERDE 11 FUTBOLCU İLE ANLAŞTI:

Samet          (Diliskelesi)

Ali               (Diliskelesi)

Mehmet       (Diliskelesi)

Oğuzcan      (Bağlarbaşı)

Burak          (Bilecik)

Hüseyin       (İzmir)

Batuhan      (Körfez)

Tayip          (Körfez)

İbrahim      (Körfez)

Serdar         (Körfez)

Yasir           (Çayeli)

Bugün 10:34 TSİ - Spor

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