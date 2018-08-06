Sevindik’e Kara damgası!

45’ncisi düzenlenen “ALTINKİRAZ” yağlı güreşleri, son günlerde özellikle Kırkpınard’a yaşanan Recep Kara-Ali Gürbüz güreşi sonucunda verilen karar ve Federasyonu’nun MHK’ni görevden alma kararından sonra sanki pehlivanların “GAZOZUNA” maç yapması gibi geçti. Alt boylarda her zamanki gibi genç pehlivanlar kıran kırana güreş atarken, süper isimli pehlivanların müzmin “SAKATLIK” larını burada da devam ettirmesi güreş severleri tatmin etmedi.

AKDENİZ-KARADENİZ KAPIŞMASI

Körfez Belediyesi’nin düzenlediği 45. Altın Kiraz ağlı güreşlerinde bir kez daha görüldü ki, çayırlarda pehlivanlar arasında bir Akdeniz-Karadeniz rekabeti gittikçe yaygınlaşıyor ve buna yağlı güreş seyircisi de katılıyor. Başpehlivanlık güreşinde Recep Kara’nın peşrev ve selamlama sırasında tribünlerde bulunanların çoğunun KARA lehine her defasında tezahürat yapması, bunun açık deliliydi.

KAZIM SAN DAMGASI

Körfez yağlı güreşlerinde en güzel güreşi, rakiplerini yenerek Başaltında kürsüye çıkan Gölcüklü Kazım San yaptı. San’ın devamlı atak ve hareketli ,oyundan oyuna geçen güreşi zevkle izlendi ve hele daha ilk turda Başaltının gediklisi Karamürselli Mustafa Yenisancak’ı yendiği güreş seyirciden alkış aldı. Erdal ve Seçkin Dumanın boylarında birincilik basamağından uzak derece yapmaları da hayal kırıklığı oldu.

‘BAŞ’A ÇIKAMADILAR

Hani “her horoz kendi çöplüğünde öter” derler ya, Körfez seyircisi de kendi evinde güreşen Kocaelili pehlivanlardan KÜRSÜYE çıkmalarını bekliyordu. Olmadı, Kocaelili Başpehlivanlar, Antalyalı ve Karadenizli pehlivanlarla başa çıkamadılar. Adlarını ÇEYREK finale bile yazdıramadılar.

SAKAT SAKAT OLMUYOR

Körfezde en çok “umut” Faruk Akkoyun’daydı. Ancak Faruk sakat sakat güreştiği için Körfez’de seyircisine ve taraftarlarına erken veda etti. Ekrem Yavuz, Arif Akın direndilerse de onlarda çeyrek finali göremediler. Kırkpınar’daki sakatlığından sonra Faruk Akkoyun’un tedavi olmadan güreşmesi eleştiri aldı. Jübilesini yapan Hasan Tuna’nın bile birkaç tur geçtiği güreşlerde Kocaelili pehlivanların Tuna kadar başarılı olamamaları tribünlerde çok konuşuldu.

HAYAL KIRIKLIĞI…

İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz gibi isimlerin genç rakiplerine yenilerek elenmesi 45. Altın Kiraz yağlı güreşlerinin tadını kaçırdı. Seyirci haklı olarak “ Bunlar yarınki güreşlere gitmek için sıkı güreş yapmak istemiyor” demeye başladı. Aslında iddialı olmayan Başpehlivanların yaptıkları güreşler ve aldığı yenilgiler “ Sudan bahaneler” olarak algılandı ve hayal kırıklığı yarattı.

İLGİ AZ,TRİBÜNLER BOŞTU

Havanın sıcaklığı, güreş alanının uzak olması, yolların çok virajlı olması bahane edilse de, bu yıl yapılan 45.Altın Kiraz yağlı güreşleri ne ilgi, geçen yıllara göre azdı.Tribünler boştu. Hele hele Başpehlivanlık güreşinde tribünlerde oturan ve güreşi izleyenlerin sayısı 1500 kişiyi geçmezdi.

TUVALETLERDEN ŞİKAYET

Cazgırların her fırsatta överek bitiremedikleri Taşköprü Er Meydanı tesislerinde, seyirci en çok WC’lerden şikayetçi oldu. Özellikle erkek tuvaletlerinin ağzına kadar pislik içinde olması, tuvaletlerle ilgilenecek sorumlu bulamayan seyircinin en çok şikayet ettiği konu oldu. Gerçekten tuvaletlerin temizliği ve bakımı ile ilgili elamanların olmaması çok üzücüydü.

İKRAMDA SINIFTA KALDILAR

Körfez Belediyesi’nin AĞASIZ düzenlediği yağlı güreşlerde, yemek ikramı bir bilmece gibi yapılırken, yemeğin nerede dağıtıldığını bile bilmiyordu. Pilav üstü etin ve 2 adet tulumba tatlısının verildiği yemekte “Ayran yok mu? “ diye soranlara “Bitti yok ! “ cevabı verildi. Bu tür organizasyonların örnekleri çok, Körfez Belediyesinin bu örneklerden faydalanması gerekir.

KİRAZ LOKUMU

KÖrfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve ekibinin Başpehlivanlığı kazanan Recep Kara’ya Altın Kemeri takması ve hatıra fotoğrafı sona eren 45.Altın Kemer Kiraz yağlı güreşleri, maçlarıyla değil de seyirciye dağıtılan minik kutu içindeki KİRAZ LOKUMU ile akıllarda kalacak.